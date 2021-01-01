Продлеваем молодость с помощью натуральных масок для лица.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей Pinterest

Омолаживающая маска из картофеля

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В картофеле содержатся: селен, защищающий кожу от действия свободных радикалов, лютеин, восстанавливающий эластичность кожи, а также холин, стимулирующий активность клеток кожи и предотвращающий появление морщин.

Вам понадобится:

Картофель — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Молоко — 1 ст. л.

Яичный желток — 1 шт.

Сварите картофель, разомните и смешайте с другими ингредиентами. Нанесите маску на 15-20 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей Pinterest

Омолаживающая маска из свеклы

Свекла богата калием и бетаином, которые питают и увлажняют кожу, возвращая ей эластичность. Кроме того, в ней содержатся витамин С, усиливающий синтез коллагена, и пектин, обеспечивающий коже упругость.

Вам понадобится:

Тертая свекла — 1 ст. л.

Сливки или густая сметана — 1 ст. л.

Смешайте тертую свеклу со сливками и равномерно распределите по лицу. Оставьте на 10-15 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей Pinterest

Омолаживающая маска из огурца

В огурце содержится витамин С и витамин В5, стимулирующие выработку коллагена, а также антиоксиданты, предотвращающие преждевременное старение кожи.

Вам понадобится:

Огуречный сок — 2 ст. л.

Яичный белок — 1 шт.

Взбейте белок до получения пены, смешайте с огуречным соком и нанесите маску на 20 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей Pinterest

Омолаживающая маска из помидоров

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В помидорах содержатся: ретинол — мощнейший антиоксидант, защищающий кожу от старения, витамин С и фруктовые кислоты, действующие как легкий пилинг, а также цинк, активирующий регенерацию клеток кожи.

Вам понадобится:

Помидор — 1 шт.

Мед — 1 ч. л.

Натуральный йогурт — 1 ч. л.

Разомните помидор до получения кашицы, смешайте с другими ингредиентами, нанесите на лицо и оставьте на 20-25 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей Pinterest

Омолаживающая маска из моркови

Морковь богата каротином, который стимулирует обменные процессы в коже, витамином А, улучшающим цвет лица и разглаживающим мелкие морщины, а также витамином С, способствующим выработке коллагена.

Вам понадобится:

Морковь — 1 шт.

Яичный желток — 1 шт.

Свежий лимонный сок — 1 ч. л.

Овсяная мука — 1 ч. л.

Натрите морковь на мелкой терке, смешайте ее с остальными ингредиентами и нанесите маску на 20-30 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей Pinterest

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