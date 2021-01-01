ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
Омолаживающая маска из картофеля
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В картофеле содержатся: селен, защищающий кожу от действия свободных радикалов, лютеин, восстанавливающий эластичность кожи, а также холин, стимулирующий активность клеток кожи и предотвращающий появление морщин.
Вам понадобится:
- Картофель — 1 шт.
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Молоко — 1 ст. л.
- Яичный желток — 1 шт.
Сварите картофель, разомните и смешайте с другими ингредиентами. Нанесите маску на 15-20 минут.
Омолаживающая маска из свеклы
Свекла богата калием и бетаином, которые питают и увлажняют кожу, возвращая ей эластичность. Кроме того, в ней содержатся витамин С, усиливающий синтез коллагена, и пектин, обеспечивающий коже упругость.
Вам понадобится:
- Тертая свекла — 1 ст. л.
- Сливки или густая сметана — 1 ст. л.
Смешайте тертую свеклу со сливками и равномерно распределите по лицу. Оставьте на 10-15 минут.
Омолаживающая маска из огурца
В огурце содержится витамин С и витамин В5, стимулирующие выработку коллагена, а также антиоксиданты, предотвращающие преждевременное старение кожи.
Вам понадобится:
- Огуречный сок — 2 ст. л.
- Яичный белок — 1 шт.
Взбейте белок до получения пены, смешайте с огуречным соком и нанесите маску на 20 минут.
Омолаживающая маска из помидоров
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В помидорах содержатся: ретинол — мощнейший антиоксидант, защищающий кожу от старения, витамин С и фруктовые кислоты, действующие как легкий пилинг, а также цинк, активирующий регенерацию клеток кожи.
Вам понадобится:
- Помидор — 1 шт.
- Мед — 1 ч. л.
- Натуральный йогурт — 1 ч. л.
Разомните помидор до получения кашицы, смешайте с другими ингредиентами, нанесите на лицо и оставьте на 20-25 минут.
Омолаживающая маска из моркови
Морковь богата каротином, который стимулирует обменные процессы в коже, витамином А, улучшающим цвет лица и разглаживающим мелкие морщины, а также витамином С, способствующим выработке коллагена.
Вам понадобится:
- Морковь — 1 шт.
- Яичный желток — 1 шт.
- Свежий лимонный сок — 1 ч. л.
- Овсяная мука — 1 ч. л.
Натрите морковь на мелкой терке, смешайте ее с остальными ингредиентами и нанесите маску на 20-30 минут.
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