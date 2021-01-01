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ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей

Продлеваем молодость с помощью натуральных масок для лица.
ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
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Омолаживающая маска из картофеля

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В картофеле содержатся: селен, защищающий кожу от действия свободных радикалов, лютеин, восстанавливающий эластичность кожи, а также холин, стимулирующий активность клеток кожи и предотвращающий появление морщин.

Вам понадобится:

  • Картофель — 1 шт.
  • Оливковое масло — 1 ч. л.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Яичный желток — 1 шт.

Сварите картофель, разомните и смешайте с другими ингредиентами. Нанесите маску на 15-20 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
Pinterest

Омолаживающая маска из свеклы

Свекла богата калием и бетаином, которые питают и увлажняют кожу, возвращая ей эластичность. Кроме того, в ней содержатся витамин С, усиливающий синтез коллагена, и пектин, обеспечивающий коже упругость.

Вам понадобится:

  • Тертая свекла — 1 ст. л.
  • Сливки или густая сметана — 1 ст. л.

Смешайте тертую свеклу со сливками и равномерно распределите по лицу. Оставьте на 10-15 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
Pinterest

Омолаживающая маска из огурца

В огурце содержится витамин С и витамин В5, стимулирующие выработку коллагена, а также антиоксиданты, предотвращающие преждевременное старение кожи.

Вам понадобится:

  • Огуречный сок — 2 ст. л.
  • Яичный белок — 1 шт.

Взбейте белок до получения пены, смешайте с огуречным соком и нанесите маску на 20 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
Pinterest

Омолаживающая маска из помидоров

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В помидорах содержатся: ретинол — мощнейший антиоксидант, защищающий кожу от старения, витамин С и фруктовые кислоты, действующие как легкий пилинг, а также цинк, активирующий регенерацию клеток кожи.

Вам понадобится:

  • Помидор — 1 шт.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Натуральный йогурт — 1 ч. л.

Разомните помидор до получения кашицы, смешайте с другими ингредиентами, нанесите на лицо и оставьте на 20-25 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
Pinterest

Омолаживающая маска из моркови

Морковь богата каротином, который стимулирует обменные процессы в коже, витамином А, улучшающим цвет лица и разглаживающим мелкие морщины, а также витамином С, способствующим выработке коллагена. 

Вам понадобится:

  • Морковь — 1 шт.
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Свежий лимонный сок — 1 ч. л.
  • Овсяная мука — 1 ч. л.

Натрите морковь на мелкой терке, смешайте ее с остальными ингредиентами и нанесите маску на 20-30 минут.

ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
ТОП-5 омолаживающих масок для лица из свежих овощей
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Источник: ivonа bigmir)net

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