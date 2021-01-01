Огрубевшая и потрескавшаяся кожа на пятках - весьма неприятная проблема, которая одинаково касается и мужчин, и женщин. В чем же причина возникновения трещин и как с ними бороться?

Почему трескаются пятки?

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Отчасти это связано с постоянной нагрузкой, которую испытывают стопы, из-за чего кожа деформируется и грубеет. Поначалу трещины имеют небольшой размер, но со временем могут увеличиться и перерасти в серьезную проблему с негативными последствиями.

Одна из причин - потеря влаги. В коже ног и так мало сальных желез, а если эпидермису не хватает жидкости, его клетки «сжимаются», провоцируя появление трещин. Со временем они становятся благотворной средой для микробов.

Почему трескаются пятки: причины и способы лечения Pinterest

Также на состояние пяток влияет множество факторов:

Важно выбирать правильную обувь: из качественных материалов, с хорошей колодкой. Это не только улучшит состояние пяток, но и предотвратит деформацию стоп.

Летом кожа на ногах грубеет еще быстрее из-за горячего воздуха. Хождение босиком по песчаному пляжу может только усугубить ситуацию.

У людей с избыточным весом выше давление на ступни, а значит, вероятность появления трещин тоже увеличивается.

С возрастом в организме ухудшается обмен веществ, из-за чего эпидермис получает меньше питания и сильнее сохнет.

Также из-за неправильного ухода или его отсутствия. Недостаточно просто мыть ноги: необходимо использовать специальные увлажняющие кремы.

Как лечить потрескавшиеся пятки

Пару раз в неделю обрабатывайте стопы специальным скрабом, пилкой или пемзой. Этот символический массаж поможет не только отшелушить ороговевшую кожу, но и восстановит кровообращение, а значит, активизирует все необходимые процессы.

Почему трескаются пятки: причины и способы лечения Pinterest

Питательная, заживляющая мазь для ног

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Измельчите в блендере несоленое сало, смешайте его с медом в равных пропорциях, сложите в баночку и отправьте в холодильник. Пользоваться мазью можно ежедневно, главное — наносить ее на очищенную и желательно распаренную кожу. Также можно растопить жир, добавить в него тертую морковь и потомить минут 15 на слабом огне. Витамин А, содержащийся в моркови, отлично способствует быстрому заживлению трещин.

Компрессы из растительных масел

Масла не только отлично смягчают кожу, но и оказывают противомикробное и ранозаживляющее действие. Распарьте ноги, наденьте на них пропитанные в оливковом (миндальном, льняном, касторовом) масле хлопковые носки, замотайте сверху полиэтиленом (можно положить под него слой ваты) и оставьте часа на полтора-два. По такому же принципу, но без носков, можно делать компрессы из сваренной без соли и сахара овсяной каши с растительным маслом.

Отвар из картофельной кожуры

Промойте картофельные очистки, положите в кастрюлю с водой и поставьте на плиту. Через 10 минут добавьте немного молока и растительного масла и варите еще 15 минут. Дождитесь, когда отвар остынет (он должен быть не горячим, но теплым), и опустите в него ноги на полчаса. Такая ванна не только смягчает кожу, но и помогает избавиться от усталости.

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