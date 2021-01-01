Ivona рассказывает о главных причинах, почему никогда не стоит прибегать к татуажу бровей.

Татуаж бровей: 3 главные причины его никогда не делать Pinterest

Татуаж невозможно смыть дома

Вы четко должны понимать, что татуаж бровей — это надолго (от нескольких месяцев до пары лет). Если его сделали совсем неудачно (что зачастую и бывает), прийти домой и просто все смыть — не получится. Ни мылом, ни жесткой мочалкой.

Мастера в салонах красоты очень часто сталкиваются с ситуацией, когда им приходится осветлять «вытатуированные» брови и пытаться сотворить на их месте новые. Это работа трудоемкая, а результат никто не гарантирует — нам кажется, что своим лицом не стоит так рисковать.

Татуаж бровей: 3 главные причины его никогда не делать Pinterest

Татуаж удаляют лазером

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Единственный проверенный способ, с помощью которого можно избавиться от неудачного татуажа — удаление лазером, процедура болезненная и дорогостоящая. Самое неприятное: чтобы избавиться от «нарисованных бровей» окончательно, придется сделать 4-5 сеансов, которые обычно растягиваются на пару месяцев.

Татуаж бровей: 3 главные причины его никогда не делать Pinterest

Он прибавляет несколько лет

Все визажисты в один голос твердят: татуаж бровей (а вместе с ним век и губ) старит, но почему-то девушки не верят. А это, к сожалению, чистая правда: вытатуированные брови смотрятся настолько неестественно, что даже при удачном подборе краски гарантированно прибавляют 5 лет.

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