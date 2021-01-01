Рассказываем, зачем нужно куркуму приносить в свою ванную и почему кожа от нее будет сиять.

Маска для лица из куркумы и меда

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Подобная маска прекрасно увлажняет и питает кожу, придает здоровый цвет лицу и действует по принципу детокс-средств, выводя токсины из верхних слоев эпидермиса. Единственное, в чем может быть проблема, так это в поиске натурального меда без каких-либо добавок. Важно, чтобы мед был максимально натуральным и по возможности органическим. В противном случае, легко будет заработать раздражение кожи и аллергию.

Как сделать: Смешайте мед с порошком куркумы и нанесите получившуюся пасту на кожу лица.

Золотой ингредиент: 3 рецепта молодости и красоты с куркумой Pinterest

Кондиционер для волос из масла и куркумы

В результате применения этой смеси вас ждут ухоженные и напитанные волосы, увлаженная кожа головы и простимулированные луковицы, готовые работать с удвоенной силой, производя сильные и здоровые волосы.

Как сделать: Оливковое масло, немного куркумы, все перемешать и нанести на волосы и кожу головы на 20-30 минут, потом все хорошенько смыть шампунем.

Золотой ингредиент: 3 рецепта молодости и красоты с куркумой Pinterest

Ванна с куркумой

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Имейте в виду, что кожа после купания в таком оранжевом месиве может немного окраситься, но пусть это вас не пугает - пара минут со скрабом и мочалкой, и все пройдет. Кожа после таких ванн становится младенчески нежной и бархатистой.

Как сделать: Наполните ванну теплой водой, высыпьте туда полстакана порошка куркумы, распределите специю и ложитесь в ванну на 15-20 минут.

Золотой ингредиент: 3 рецепта молодости и красоты с куркумой Pinterest

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