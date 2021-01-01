И защитить кожу от солнца.

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Всем любителям полежать на солнышке следует помнить, что загар - это не всегда хорошо. Защищаясь от ультрафиолетового излучения, наша кожа вырабатывает пигмент - меланин, который и заставляет ее темнеть. Главные виновники - UVA и UVB-лучи, они имеют разную длину и, соотвественно, разное влияние на кожу.

UVB составляют всего 5% ультрафиолетового излучения солнца и именно они ответственны за ожоги, когда вы слишком много времени провели на солнце. UVA-лучи действуют как бомба замедленного действия, проникая глубоко в кожу и сохраняя негативное воздействие в ней на будущее. Они провоцируют появление пигментных пятен, сухость кожи, расширение пор, а также ускоряют процессы старения и увеличивают риск развития меланомы.

Как обновить SPF-средство, не испортив макияж Pinterest

Не смотря на столь серьезные последствия, многие продолжают пренебрегать SPF-защитой. Одна из причин - страх испортить макияж. Дерматологи рекомендуют обновлять SPF-средство на коже каждые 2 часа, чтобы оно не теряло эффективность, однако жертвовать макияжем, на который утром было потрачено столько времени, готовы далеко не все. Из этой, на первый взгляд, непростой ситуации есть выход - солнцезащитная пудра.

Как обновить SPF-средство, не испортив макияж Pinterest

Утром перед нанесением макияжа лучше все же использовать крем со степенью защиты не ниже 50, а затем каждые два часа обновлять защиту при помощи пудры. Специалисты рекомендуют выбирать минеральные продукты с богатым составом, чтобы объединить защиту от ультрафиолета и уход. Такой простой трюк поможет сохранить макияж в целости и не даст вредному излучению проникнуть в клетки кожи.

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