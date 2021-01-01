Чего не стоит делать, если хотите сохранить молодость.

Ложитесь спать с макияжем

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Периодически мы возвращаемся домой и готовы тут же лечь спать, причиной тому может быть утомительный рабочий день или безумная вечеринка(хоть раз такое было у каждой). Вне зависимости от источника вашей усталости, макияж необходимо смыть. В течение дня кожа загрязняется от пыли и экологических токсинов, которые проникают в поры, вызывают воспаления и множество других неприятных последствий, в том числе катализируют старение. Поэтому, очищение лица перед сном - строго обязательно.

5 ошибок в уходе за кожей, которые ускоряют процессы старения Pinterest.com

Слишком быстро отказываетесь от средства

Если вы начали антивозрастной уход и не видите эффекта сразу, не спешите выбрасывать средство и отправляться на поиски нового. Действие любого антивозрасного крема обладает накопительным эффектом. На регенерацию волокон коллагена и эластина (отвечающих за молодость и тонус кожи) требуется около 3-4 недель, поэтому стоит запастись терпением.

Вы забываете про солнцезащитный крем

О необходимости использования SPF каждый день вне зависимости от времени года и погоды слышно из каждого утюга, и не зря. Ультрафиолетовые лучи А-типа действительно являются одним из самых главных катализаторов старения и провоцируют пигментацию. Поэтому, пренебрегать этим правилом мы решительно не советуем.

5 ошибок в уходе за кожей, которые ускоряют процессы старения Pinterest.com

Перегружаете кожу

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«Все и сразу» - явно не тот метод, которым стоит руководствоваться, когда речь идет об уходе за кожей. Верхние слои эпителия на самом нежнее и чувствительнее, чем вам кажется, и от слишком большой нагрузки косметическими средствами, кожа может истончаться, терять тонус и естественное сияние. За кожей действительно можно «переухаживать» и приведет это к не самым приятным последствиям.

5 ошибок в уходе за кожей, которые ускоряют процессы старения Pinterest.com

Лечите акне точечно

Неочевидный факт, но наносить средства от акне непосредственно на сам прыщ - неправильно. Таким образом, вы пересушиваете отдельные участки кожи, а от проблемы высыпаний это в конечном итоге не спасает. Сухость кожи непосредственно связана со старением, так как на обезвоженных кожных покровах легче появляются морщины. Чтобы избавиться от акне и не навредить коже, специалисты рекомендуют выбирать средства с увлажняющим эффектом и наносить их на все лицо - это обеспечит профилактику новых высыпаний и защитит кожу от сухости.

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