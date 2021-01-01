Как приготовить скраб для тела дома: 3 простых рецепта

Устраиваем домашний спа-день.

Кофейный скраб

кофе

оливковое масло

Если утром вы сварили себе кофе, не спешите выбрасывать оставшуюся гущу. Ее нужно немного просушить и смешать с парой ложек оливкового масла. Кофеин стимулирует обмен веществ, улучшает кровообращение и отлично отшелушивает омертвевшие частички кожи. Оливковое масло, в свою очередь, глубоко питает и увлажняет кожу.

Кофейный скраб Pinterest.com

Сахарный скраб

мед

сахар

растительное масло (оливковое или жожоба)

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Смешайте мед, масло и мелкий сахар в пропорции 1:1:3 и тщательно перемешайте. Следите, чтобы консистенция оставалась густой и сахар не плавал в масле — при необходимости можно добавить еще сахара. Такой скраб хорошо подойдет для губ, зоны декольте и просто чувствительной кожи. Имейте в виду, что мед — сильный аллерген: если вы еще ни разу не использовали медовый скраб, сначала попробуйте его на небольшом участке кожи и подождите, не возникнет ли реакция.

Сахарный скраб Pinterest.com

Рисовый скраб

рис

вода/йогурт

Белый рис необходимо тщательно промыть и просушить. После того, как рис полностью высох, измельчите его в блендере или кофеварки до состояния мелкой-мелкой крошки. Смешайте рисовый порошок с водой или натуральным йогуртом (первый вариант больше подойдет для жирной кожи, второй — для сухой) и нанесите скраб на хорошо распаренную кожу.

Рисовый скраб Pinterest.com

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