На все про все не более двух минут. Время пошло!

Советы "быстрой" красоты: как привести себя в порядок за пару минут pinterest.com

Волосы в спешке

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Когда нет времени даже на шампунь, всегда ищите спасение в конском хвосте. Используйте пальцы вместо расчески, чтобы придать максимально возможные в таком случае объем и текстуру. В ситуации, когда волосы вроде чистые, но немного понурые, освойте сухой шампунь в аэрозоле.

Распрыскивайте его не на волосы, а на кончики пальцев. Ими аккуратно проработайте корни волос для лифтинг-эффекта. Если у вас длинные волосы, используйте также время сна. Вымойте голову на ночь и заплетите не тугую косу. Утром расплетите волосы, встряхните головой и сбрызните лаком слабой фиксации.

Советы "быстрой" красоты: как привести себя в порядок за пару минут Pinterest.com

Макияж за 2 минуты

Его можно легко провернуть, даже если вы проспали, или встали вовремя, но все равно ничего не успели. Сделайте это в машине, ожидания на светофоре вполне хватит. Не обязательно покрывать все лицо тональным кремом, когда можно просто замаскировать темные круги под глазами и мелкие прыщики или пятнышки. Если времени снова в обрез, то выглядеть свежо и привлекательно поможет оттеночный бальзам для губ.

Советы "быстрой" красоты: как привести себя в порядок за пару минут Pinterest.com

Вечеринка после работы

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Предлагаем отставить панику, если вечеринка начинается сразу после работы без заезда домой. Освежить макияж всегда можно с помощью термальной воды или даже увлажняющего средства поверх макияжа (кожа будет выглядеть отдохнувшей, а вы - счастливой). Измениться за секунду всегда можно с минимальным макияжем, но одной яркой деталью: очень заметной помадой или кремовыми теням metallic для век.

Советы "быстрой" красоты: как привести себя в порядок за пару минут Pinterest.com

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