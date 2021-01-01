Кожна жінка - унікальна і не схожа ні на один з шаблонів. Вона жадає проявляти свою природність у всій красі і при цьому не бути відкинутою, переживаючи про те, що з нею щось не так. Ніхто не має права підривати жіночу впевненість в собі через встановлені рамки сучасної філософії та стандарти краси.

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ЗМІ та реклама протягом десятиліть створюють вузькі стандарти краси. Фотографії в медіа та рекламі формують ідеалізований образ жінки, віддалений від реальності. Dove вірить, що краса повинна бути джерелом натхнення і впевненості в собі (а не занепокоєння) для кожної жінки.

Тому Dove створив проєкт #ShowUs (#ПокажітьНас), де спільно з організаціями Getty Images і Girlgaze виступає за те, щоб фотографії реальних жінок, створені в рамках проекту #ПокажітьНас, використовувалися в медіа та рекламі. У фотобібліотеці #ПокажітьНас (#ShowUs) на базі найбільшого в світі банку зображень Getty Images увійшли понад 15 000 фотографій жінок з 39 країн світу. Всі знімки без цифрової обробки, щоб показати реальних жінок, різноманіття зовнішності і їх унікальну красу.

Розробкою і реалізацією проєкту в Україні спільно з Unilever займалося медійне агентство Initiative.

Амбасадоркою проєкту стала українська реп-виконавиця alyona alyona. Надихнувшись проектом, вона написала ліричну пісню, а потім і зняла кліп на неї.

“Жінки прекрасні. У будь-якому віці, в будь-якому тілі, будь-якого зростання, з будь-яким кольором шкіри або очей, з волоссям або без, з формами або без ... Жінки сильні і вольові, відчувають серцем і роблять так багато добра. Жінки різні. Разом з брендом Dove ми закликаємо всі медіа показувати тіла людей такими, якими вони є. Хочу, щоб нас бачили. Покажіть нас “, - зазначила alyona alyona.

Кліп виконавиці набрав понад 730 тисяч переглядів і близько 1500 коментарів, викликавши небувалий відгук у жінок, що є прямим свідченням про те, що багатьом так чи інакше знайома ситуація, коли не приймають і не чують.

Dove запустил в Украине уникальный социальный проект #ПокажітьНас Пресс-служба

Метою проєкту було не просто маніфестувати відмову від ретуші і справжню природну красу, а й діяти - показати звичайних дівчат в медіа. Тому ми закликали дівчат викладати сторіз і пости з хештегом #ПокажітьНас. Серед тих, хто підтримав проєкт в Instagram, Dove рандомно вибрав 15 представниць для подальшої участі в проєкті. Для цих дівчат була проведена фотосесія без ретуші, і їх змогла побачити столиця на великих і красивих діджитальних екранах України - Gulliver, Ocean Plaza, Blockbuster.

Dove запустил в Украине уникальный социальный проект #ПокажітьНас Пресс-служба

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Слід зазначити, що фотограф, яка знімала дівчат на бордах - Діана Андруник. Вона заснувала власний соціальний проєкт «Не така як інші вона» і в 2020 році відкрила всеукраїнську благодійну виставку про дівчат з інвалідністю та їх історіями, які надихали кожну дівчину і робили зміни в інклюзивній політиці нашої держави.

«Коли почала робити власний соціальний проєкт, то звичайно, я рівнялася на бренд Dove. Їх потужна, емоційна і духовна складова читається в кожному ролику. Для мене збулася мрія попрацювати над таким важливим проєктом з брендом Dove. І мені приємно, що наші цілі і бачення тісно переплітаються. Мені здається, що цей проєкт повинен бути показником в світі української реклами. Тому що кожна жінка заслуговує прикрашати білборди, при цьому залишатися собою без фотошопу і фільтрів. Це про свободу в самовираженні. #ПокажітьНас - це проєкт, який 100% змінить історію “, - зазначила Діана.

Це величезна подія не тільки для бренду Dove, а й для всієї індустрії реклами в цілому. Зупинятися на досягнутому Діана і бренд Dove в Україні не збираються, адже створені штучно жіночі образи все ще переважають в медіа-просторі. Йде робота над новими фотографіями неймовірних українок, і в найближчому часі ми зможемо побачити результат важливого і масштабного проєкту #ShowUs на порталі Getty Images.

Dove запустил в Украине уникальный социальный проект #ПокажітьНас Пресс-служба

Сьогодні кожен з нас може стати частиною проєкту і допомогти показати всю різноманітність і багатогранність справжньої жіночої краси. Користуйтеся фотобібліотекою проєкту #ПокажітьНас, дивіться фото за хештегом #ПокажітьНас, діліться власними історіями прийняття себе, оскільки проєкт на цьому не закінчується, адже попереду ще довга робота по зміні індустрії медіа.

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