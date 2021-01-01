Лето - пора экспериментов!

Эффект мокрых волос

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Не жалейте геля или пенки для волос - ваша прическа должна выглядеть так, будто вы только что попали под дождь или вынырнули с моря. Пряди должны небрежно свисать или прилипать к лицу. Да, звучит так себе, но визуально - очень даже ничего. Только помните о том, что такую прическу легко спутать с эффектом “грязных“ волос, поэтому волосы должны выглядеть ухоженными в любом случае.

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - эффект мокрых волос Pinterest

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - эффект мокрых волос Pinterest

Бабл-косички

Бабл-косички - горячий тренд из нулевых, который недавно примерила на себя Джиджи Хадид. Такую прическу сделать довольно-таки просто: нужно собрать волосы в один или два хвоста, а затем разделить их на на равные секции и, слегка приподнимая каждую, закрепить маленькими резинками для волос. Дополнить образ можно аксессуарами в виде различных заколок.

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - бабл-косички instagram.com/gigihadid

Низкий хвост

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В летнем сезоне стилисты рекомендуют носить низкий зализанный или слегка небрежный хвост. Этот универсальный вариант украсит как средние, так и - длинные волосы, а также одинаково подойдет для прямых или кудрявых прядей.

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - низкий хвост Pinterest

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - низкий хвост pinterest

Удлиненная небрежная челка

Если давно хотели себе сделать челку, но никак не могли решиться, - сейчас самое время. Основные преимущества длинной челки в том, что она удачно сочетается с различными стрижками и укладками. Приятный бонус: можно забыть про утюжок, не переживая о том, что челку нужно идеально выровнять, ведь легкие волны у лица добавят только игривости и непринужденности вашему образу.

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - удлиненная челка pinterest

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - удлиненная челка Pinterest

Много аксессуаров

Не скупитесь на невидимки - носите сразу несколько. Также смело используйте броские украшения: ободки с декоративными цветами, яркие повязки. Такие аксессуары придадут образу максимальной женственности и утонченности.

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - аксессуары в волосах Pinterest

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - аксессуары в волосах Pinterest

ТОП-5 самых модных причесок этого лета - аксессуары в волосах Pinterest

Автор: Анна Мельник

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