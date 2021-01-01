Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи
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Без красивого педикюра женские стопы особой привлекательностью пестрить не будут. Это сразу портит образ в целом, даже если Вы в роскошном платье от известного бренда. Делимся с Вами главными актуальными трендами и самыми красивыми идеями для педикюра.
Голографический
Достаточно редкий вид педикюра с использованием голографической втирки. Такая втирка прекрасно смотрится на любой длине ногтей, что позволяет создать красивый и необычный педикюр.
Жемчужная втирка
Еще один тренд лета - жемчужная втирка. В отличии от голографики, такой вариант пользуется повышенным спросом из-за своего нежного и легкого тона. Благодаря такой втирке ваш педикюр будет смотреться мило и ненавязчиво.
С камифубуками
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Камифубуки способны украсить собой любое покрытие ногтевой пластины. С помощью них можно выкладывать узоры, рисунки или геометрические фигуры. Камифубуки призваны радовать вас на протяжении всего летнего сезона. Они могут располагаться в нижней или верхней части ногтя, а также на одном пальчике или сразу на всех.
С полосками
Самый простой педикюр с полосками покорил лето 2021 года. В качестве полосок могут выступать наклейки, а также рисунки. Есть специальные декоры-полоски, которыми очень удобно формировать любой рисунок или узор.
Модные цвета
- Белый
- Коралловый
- Желтый
- Серебро и золото
- Синий
- Черный
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