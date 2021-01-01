Модные идеи для летнего педикюра.

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Без красивого педикюра женские стопы особой привлекательностью пестрить не будут. Это сразу портит образ в целом, даже если Вы в роскошном платье от известного бренда. Делимся с Вами главными актуальными трендами и самыми красивыми идеями для педикюра.

Голографический

Достаточно редкий вид педикюра с использованием голографической втирки. Такая втирка прекрасно смотрится на любой длине ногтей, что позволяет создать красивый и необычный педикюр.

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Жемчужная втирка

Еще один тренд лета - жемчужная втирка. В отличии от голографики, такой вариант пользуется повышенным спросом из-за своего нежного и легкого тона. Благодаря такой втирке ваш педикюр будет смотреться мило и ненавязчиво.

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

С камифубуками

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Камифубуки способны украсить собой любое покрытие ногтевой пластины. С помощью них можно выкладывать узоры, рисунки или геометрические фигуры. Камифубуки призваны радовать вас на протяжении всего летнего сезона. Они могут располагаться в нижней или верхней части ногтя, а также на одном пальчике или сразу на всех.

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

С полосками

Самый простой педикюр с полосками покорил лето 2021 года. В качестве полосок могут выступать наклейки, а также рисунки. Есть специальные декоры-полоски, которыми очень удобно формировать любой рисунок или узор.

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модные цвета

Белый

Коралловый

Желтый

Серебро и золото

Синий

Черный

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

Модный педикюр лето 2021: главные тренды и красивые идеи Pinterest

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