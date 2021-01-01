Что мы делаем не так?

Вы используете «зимние» средства

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Если прошлой зимой вам удалось найти «тот самый» крем, который и питает, и увлажняет, и рельеф кожи выравнивает, не спешите радоваться — для использования в жаркое время года он может совершенно не подходить. «Зимние» формулы, насыщенные питательными ингредиентами и маслами, могут быть слишком тяжелыми для лета и стать причиной жирного блеска, закупорки пор и даже воспалений. Для летнего ухода лучше подойдут легкие увлажняющие средства с лецитином, глицерином и гиалуроновой кислотой.

Вы неправильно наносите солнцезащитные средства

О необходимости ежедневного использования солнцезащитного средства (причем не только летом) знают уже все, но не все знают, как правильно его наносить. Многие наносят кремы c SPF только на лицо, а то и на определенные его участки, забывая про шею и зону декольте. Кожа в этих зонах не менее нежная, чем на лице, и точно так же нуждается в защите от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей.

5 cамых распространенных ошибок в летнем уходе за кожей Pinterest

Вы не повторяете нанесение солнцезащитного средства

Любой солнцезащитный крем сохраняет свою эффективность всего пару часов. Если вы наносите SPF один раз с утра, а в течение дня не повторяете его нанесения, ваша кожа вскоре снова становится уязвимой для ультрафиолета. Если вы планируете долго находиться на улице, под воздействием прямых солнечных лучей, средство необходимо обновлять каждый час.

Вы делаете плотный макияж

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Летом вашей коже и так приходится нелегко: пот, пыль и остатки SPF забивают поры и мешают коже дышать. Если добавить к этому еще и плотный слой косметики, ситуация станет совсем печальной, а вы рискуете покрыться прыщами, даже если склонности к этому у вас нет. В идеале, в летнее время вообще отказаться от тональных средств, а потребность в макияже удовлетворять при помощи ярких помад или теней. Но если какие-то несовершенства кожи все-таки хочется скрыть, выбирайте легкие BB-кремы. Они не так сильно забивают поры, позволяют коже дышать, а в составе некоторых даже есть SPF.

5 cамых распространенных ошибок в летнем уходе за кожей Pinterest

Вы используете скрабы и пилинги по утрам

Пилинг — процедура очень полезная и необходимая для запуска процессов регенерации кожи, однако непосредственно перед выходом на улицу делать их категорически запрещено. Даже самые мягкие эксфолианты наносят коже микроповреждения, делая ее особенно чувствительной. Воздействие ультрафиолета на такую кожу может вызвать пигментацию и даже ожоги, от последствий которых потом придется долго и мучительно избавляться.

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