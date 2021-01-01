Модный пляжный маникюр 2021: ТОП-30 самых красивых идей

Выбираем самый красивый маникюр для незабываемого отпуска.

Читай также: 10 принципов ухода за собой, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

Отпуск – самое время отойти от привычных решений и попробовать что-то новое и яркое. Модный маникюр для пляжного отдыха обязан быть жизнерадостным и стильным, чтобы гармонично вписываться в летние наряды и при случае поднимать настроение своей обладательнице.

Нейл-мастера рекомендуют делать летний пляжный маникюр на короткие или средние ногти – на длинных ногтях лак облупливается быстрее, да и вероятность сломать длинный ноготь при активном отдыхе намного больше. Необязательно срезать ногти под корень, достаточно избавиться от излишней длины. Если вы выбрали гель-лак, у вас не будет возможности укоротить ногти до конца отпуска, учитывайте это при выборе первоначальной длины.

Подберите лак под цвет вашего купальника, а если вы собираетесь менять наряды в течение отпуска, - отдайте предпочтение нейтральным оттенкам. Однотонное покрытие или замысловатый рисунок? Решать вам, ведь в любом случае маникюр может быть актуальным и стильным.

Классический синий – самый модный цвет года, но вы можете использовать любые его оттенки, создавая на ногтях омбре или градиент. Если вы – поклонница стиля Барби, сделайте красивый пляжный маникюр в розовых тонах. Ракушки, жемчужины, морские звезды, изображения пальм, тропиков, фруктов - все варианты дизайна будут выглядеть максимально уместно, когда Вы отправитесь на отдых.

Ivona подготовила для Вас подборку, которая значительно облегчит муки выбора самого лучшего пляжного маникюра.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.