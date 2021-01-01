Модный макияж глаз, который сделает взгляд более выразительным

Бьюти-урок от Оливии Палермо.

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Ретро-образ модельера Оливии Палермо напомнил нам о том, какой прекрасной была эпоха 60-х: девушки ходили с эффектным макияжем глаз с широкими стрелками и пушистыми ресницами в стиле неподражаемой Одри Хепберн, приковывая на себе миллионы взглядов.

Оливия Палермо instagram.com

Макияж Оливии не очень отличается от повседневного образа дизайнера, разве что стрелки стали длиннее и шире, а графитовые тени - ярче благодаря глиттеру. Вместе с накладными ресницами макияж делает взгляд выразительным, будто глаза кажутся больше. Чтобы образ смотрелся гармоничнее, девушка зачесала волосы назад в гладкий пучок на затылке, а часть красиво оставила на плече. Предлагаем повторить такой мейк на летнюю вечеринку, где вы точно не останетесь без внимания.

Совет: когда будете красить нижнее веко, не стоит использовать жидкую подводку, иначе она окажется у вас под глазами. Правило гласит: карандаш – на нижнее веко, а жидкая подводка – на верхнее.

Оливия Палермо instagram.com

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