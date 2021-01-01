Главный летний must-have: 10 самых модных головных уборов

Вдохновляемся и выбираем самый красивый головной убор для жаркого лета.

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Кепки, панамы, шляпы, косынки - летом без головного убора никак не обойтись. Стильный аксессуар всегда дополнит любой образ, отразит настроение и подчеркнет индивидуальность обладательницы, тем более в летнюю пору, когда нужно защитить голову от воздействия солнечных лучей по максимуму. К тому же это безумно красиво.

Например, плетеные соломенные шляпы необычных форм и огромных размеров сегодня модницы носят не только на пляже, но и в городе. Кепки также не сдают своих позиций, считаясь вневременной классикой.

Панамы за последние пару сезонов сильно трансформировались, и сейчас есть возможность найти модель на любой вкус, цвет и материал. Косынки по-прежнему пользуются огромным спросом, выполняя не только свое прямое предназначение, но и выступая в роли резинки для волос и аксессуара для сумок.

В разгар жаркого сезона предлагаем для Вас 10 вариантов самых стильных головных уборов, дабы модно провести лето.

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