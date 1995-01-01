Не знаете, какую прическу сделать ребенку в детский сад на выпускной? Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой лучших вариантов.

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

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Выпускной в детском саду - самый первый и важный праздник для каждой девочки. В этот день хочется выглядеть самой красивой принцессой из любимого мультика. Пышное платье, легкий макияж, шикарная прическа. Как правило, на прическах акцентируют больше всего, ведь они имеют ещё больше вариантов исполнения, нежели взрослые. Все благодаря возможности использования необычных ярких идей, подходящих только детской непосредственности.

Прическа № 1: Кудри

На длинные, короткие и средние волосы эффектно будут ложиться локоны разной формы и размера. Чтобы безопасно сделать красивые кудряшки своими руками, можно воспользоваться техникой накручивания волос в жгутики, заплести на влажные волосы косички или завязать слегка недосушенные волосы в колечки с помощью салфеток или тряпочек.

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Прическа № 2: Высокий пучок

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Другое название прически для девочек – баббета. Для создания пучка на длинные волосы потребуется бублик, помогающий сделать объем больше. Такая прическа ребенку поможет создать элегантный, величественный образ. Для создания праздничного образа, можно добавить банты, короны и другие украшения в пучок, выполненный на длинные волосы.

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Прическа № 3: Косы

Плетения можно выполнять на разной длине волос, совершенно разными методами. Но на длинные волосы, как правило, получается, сделать самые оригинальные прически детям.

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Прическа № 4: Ниспадающие локоны с плетением

Кудряшки можно очень эффектно комбинировать с различными косичками. Прически для девочек на выпускной, выполненные в подобном формате, относятся к категории самых удобных и практичных. Они убирают волосы с детского личика и не стягивают кожу головы. На фото задняя красивая часть волос не будет видна, зато порадует окружающих мальчишек и девчонок.

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

Лучшие прически для девочек на выпускной в детском саду Pinterest

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