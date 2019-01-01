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Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха

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Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова готовится к рождению первенца.
Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха
Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха
instagram.com/liza_arzamasova

Популярная российская актриса и певица Елизавета Арзамасова, которая наиболее известна по роли Галины Сергеевной в сериале «Папины дочки», поделилась с подписчиками радостной новостью. 26-летняя знаменитость объявила о скором пополнении в семье.

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На своей странице в Инстаграм Арзамасова рассказала, что готовится впервые стать мамой. Артистка родит первенца от фигуриста Ильи Авербуха, с которым она сыграла свадьбу в конце прошлого года. Отметим, что Елизавета младше своего избранника на 22 года. Супруги опубликовали видео, где они нежно обнимаются на кухне. При этом актриса демонстрирует на камеру округлившийся животик.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели», - написала Арзамасова.

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Теги: Елизавета Арзамасова, Илья Авербух, беременность звезд, Папины дочки
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Источник: ivonа bigmir)net

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