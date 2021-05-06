Сергей Бабкин впервые засветил на фото лицо сына Елисея
Популярный украинский музыкант, актер и тренер юмористического шоу «Лига Смеха. Битва титанов» Сергей Бабкин поделился с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома.
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На свое й странице в Инстаграм 42-летний звездный папа впервые обнародовал снимок, где можно рассмотреть лицо его младшего сына Елисея. На забавном кадре мальчик в синем спортивном костюме сидел у Сергея на шее и показывал на камеру язык.
«Лис», - лаконично подписал фото Бабкин.
Напомним, что жена певца, Снежана Бабкина, подарила ему сына Елисея в 2019 году. В следующем месяце, 18 июня, мальчику исполнится 2 года.
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