Светлана Лобода показала, как отдыхает в Дубае с дочерью Тильдой

Звездная мама Светлана Лобода засветила лицо двухлетней дочери на новом фото.

Популярная украинская певица и звездная мама Светлана Лобода обожает делиться в Инстаграм снимками с детьми. Однако, лицо младшей дочери Тильды артистка долгое время не показывала. Первое фото, где можно было хоть немного рассмотреть личико малышки, появилось только в декабре.

Читай также: Ольга Сумская показала архивные фото со свадьбы

А на днях Лобода опубликовала еще один кадр с Тильдой, на котором можно увидеть, как она подросла. На снимке мама и дочка запечатлены во время отдыха на одном из пляжей в Дубае. Светлана предстала перед камерой в бежевом купальнике и шляпе. Она целовала и обнимала Тильду, которая позировала в розовых очках.

«Как же хорошо в мае в Дубае 😜😍», - подписала новый кадр певица.

Светлана Лобода отдыхает в Дубае с дочерью Тильдой instagram.com/lobodaofficial

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.