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Светлана Лобода показала, как отдыхает в Дубае с дочерью Тильдой

Звездная мама Светлана Лобода засветила лицо двухлетней дочери на новом фото.
Светлана Лобода показала, как отдыхает в Дубае с дочерью Тильдой
Светлана Лобода показала, как отдыхает в Дубае с дочерью Тильдой
instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская певица и звездная мама Светлана Лобода обожает делиться в Инстаграм снимками с детьми. Однако, лицо младшей дочери Тильды артистка долгое время не показывала. Первое фото, где можно было хоть немного рассмотреть личико малышки, появилось только в декабре.

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А на днях Лобода опубликовала еще один кадр с Тильдой, на котором можно увидеть, как она подросла. На снимке мама и дочка запечатлены во время отдыха на одном из пляжей в Дубае. Светлана предстала перед камерой в бежевом купальнике и шляпе. Она целовала и обнимала Тильду, которая позировала в розовых очках.

«Как же хорошо в мае в Дубае 😜😍», - подписала новый кадр певица.

Светлана Лобода отдыхает в Дубае с дочерью Тильдой
Светлана Лобода отдыхает в Дубае с дочерью Тильдой
instagram.com/lobodaofficial

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Теги: Светлана Лобода, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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