Королевская семья публично поздравила сына принца Гарри и Меган Маркл с 2-летием

Малыш Арчи получил публичные поздравления в соцсетях от родственников из Великобритании.

В четверг, 6 мая, сын британского принца Гарри и его супруги, бывшей актрисы Меган Маркл, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор отмечает день рождения. Малышу исполняется два года. Родственники именинника из монаршей семьи не забыли публично его поздравить, несмотря на сложные отношения с его родителями после скандального интервью Опре Уинфри.

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Так, на официальной странице прабабушки мальчика, королевы Елизаветы II в Инстаграм разместили первое официальное фото мальчика, сделанное через несколько дней после его появления на свет.

«Поздравляем Арчи Маунтбеттен-Виндзора со вторым днем рождения 🎈», - говорится в подписи к фото.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор instagram.com/theroyalfamily

А на странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые являются дядей и тётей Арчи, появился яркий архивный кадр с церемонии крещения малыша.

«Желаем Арчи счастливого второго дня рождения сегодня 🎈🎂», - говорится в публикации.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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В аккаунте Кларенс-хауса, который является резиденцией принца Чарльза и его жены Камиллы, был опубликован черно-белый снимок, на котором изображены три поколения королевской семьи: малыш Арчи, его папа Гарри и дедушка Чарльз.

«Поздравления с днем рождения Арчи, которому сегодня исполняется два года. 🎂», - говорится под фото.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор instagram.com/clarencehouse

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