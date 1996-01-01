Ольга Сумская показала архивные фото со свадьбы

6 мая Ольга Сумская и Виталий Борисюк отметили 25-ю годовщину свадьбы.

Популярная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась с подписчиками радостной новостью. 6 мая она и ее муж, актер Виталий Борисюк отпраздновали 25-летие супружеской жизни.

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По случаю серебряной свадьбы знаменитость решила обнародовать в Инстаграм редкие фотографии с церемонии заключения брака в 1996 году. На снимках Ольга и Виталий вместе с гостями позировали в ЗАГСе и на набережной Днепра возле памятника основателям украинской столицы - Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбедь.

Судя по кадрам, Сумская во второй раз вышла замуж в коротком белом платье и мини-пальто белого цвета. Свадебный образ телезвезда дополнила белой вуалью и белыми ботильонами на шнурках. А Борисюк появился на церемонии в светло-коричневом костюме и коричневых туфлях. Рядом с молодоженами на фото можно увидеть родителей Ольги - Вячеслава Сумского и Анну Опанасенко-Сумскую, ее сестру Наталью Сумскую, мужа сестры Анатолия Хостикоева, племянницу Дарью и старшую дочь от брака с Евгением Паперным - Антонину.

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Архивные кадры Сумская дополнила свежими видео, где можно увидеть, как Борисюк поздравил ее с годовщиной. Мужчина подарил звездной супруге букет роз и сделал еще одно предложение руки и сердца.

«25 лет, как один день! ❤️ ❤️ 6 мая 1996 мы с Виталием Борисюком сказали друг другу «да»! Как быстро пролетело время... Чувства только укрепились, а воспоминания смущают душу ... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! ЛЮБЛЮ! Спасибо за романтические подарки! 💋», - обратилась к мужу Сумская.

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