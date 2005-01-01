ТОП-15 украинских и зарубежных звезд, которые пишут книги

Кто из знаменитостей пробовал себя в роли писателя.

Несмотря на то, что популярные исполнители и актеры и так имеют творческие профессии, они находят время, чтобы заняться другими видами искусства. Кто-то создает наряды, кто-то пишет картины, а кто-то радует фанов литературными произведениями. Узнайте, кто из украинских и зарубежных звезд может похвастаться писательским навыком.

Мадонна

Легендарная поп-звезда Мадонна выпустила более 20-ти книг. Певица писала для маленьких детей и школьников. Кроме того, она издавала книги-альбомы с фотографиями из личного архива. Самой известной работой Мадонны является серия книг «Английские розы» о пяти подругах-школьницах из Лондона.

Мадонна Getty images

Наталья Могилевская

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Украинская певица Наталья Могилевская, которая трижды участвовала в «Танцах со звездами», решила поделиться с фанами своим подходом к похудению. Для этого в 2018 году она издала книгу «Худеем вместе» с диетологом Натальей Самойленко. Знаменитость развенчала мифы о правильном питании, рассказала, как поборола депрессию и как научилась любить себя.

Наталья Могилевская bookclub.ua

Меган Маркл

На днях карьерe писательницы начала и экс-звезда сериала «Форс-мажоры», жена принца Гарри Меган Маркл. Герцогиня Сассекская анонсировала выход первой детской книги. Произведение «Скамейка» поступит в продажу 8 июня.

Меган Маркл instagram.com/meghanmarklestan

Алисса Милано

Исполнительница роли Фиби Холливелл в «Зачарованных», американская актриса Алисса Милано тоже решила стать детской писательницей. Вместе с Дебби Риго она создала серию книг об экологичности под названием «Hope». В начале апреля поступила в продажу уже четвертая книга.

Алисса Милано instagram.com/milano_alyssa

Том Хэнкс

Знаменитый американский актер Том Хэнкс обожает коллекционировать старые печатные машинки. Знаменитость даже создал в 2017 году сборник из 17 рассказов «Уникальный экземпляр: Истории о том о сём», где в каждой истории упоминается его любимый предмет.

Том Хэнкс Getty images

Киану Ривз

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В 2017 году голливудский актер Киану Ривз и его нынешняя возлюбленная, художница Александра Грант выпустили небольшую иллюстрированную книгу со стихами. Произведение напоминание о том, что нельзя относиться к себе слишком серьезно, а также рассказывает, как извлечь максимум из плохой ситуации.

Киану Ривз и Александра Грант Getty images

Наоми Кэмпбелл

В 1994 году знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл раскрыла тайны высокой моды в своем романе «Лебедь». Главной героиней книги является девушка из аристократической английской семьи и блестящая модель по имени Свон.

Наоми Кэмпбелл Getty images

Джон Траволта

Голливудская кинозвезда Джон Траволта написал сказку для детей «Прикоснуться к звездам» (Propeller One-Way Night Coach). В книге актер рассказал историю о 8-летнем мальчике, который мечтает рассмотреть звезды вблизи. Траволта посвятил это произведение своему сыну Джетту, который погиб в 2009 году.

Джон Траволта Getty images, Instagram

Стив Мартин

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Звезда фильмов «Оптом дешевле», «Розовая пантера» и «Отец невесты» впервые занялся писательством в 1993 году. За 28 лет Мартин создал несколько театральный пьес, киносценариев, новелл и даже выпустил мемуары. В 2005 году его произведение «Продавщица» экранизировали. Главные роли в картине сыграли Клэр Дэйнс и сам автор.

Стив Мартин Getty images, Instagram

Джим Керри

В 2013 году актер и комик Джим Керри написал для маленьких поклонников сказку «Как вертится Роланд». Книгу артист посвятил своему внуку Джексону. За это произведение Джим даже был удостоен детской книжной премии Джелетта Берджесса.

Джим Керри Getty images

Пол Маккартни

В 2005 году один из основателей группы The Beatles, сэр Пол Маккартни выпустил сказку для детей с экологическим уклоном. Главным героем книги «Высоко в облаках» стал бельчонок Вилли, который вместе с друзьями искал волшебный остров Абнималия.

Пол Маккартни Getty images

Джеймс Франко

Американский актер Джеймс Франко уже выпустил семь сборников литературных произведений. Его рассказы о подростках «Пало-Альто» были экранизированы в 2013 года. Автор сыграл одну из ролей в картине.

Джеймс Франко Getty images

Кара Делевинь

Британская модель Кара Делевинь решила опубликовать детектив «Зеркало, зеркало». В своей книге звезда подиумов рассказала историю о том, как одна из девушек подростковой музыкальной группы пропала без вести. Позже ее нашли, запутанной в рыболовных сетях. Участники коллектива хотят выяснить, что случилось с их подругой.

Кара Делевинь Getty images

Шэрон Стоун и Деми Мур

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Один из самых популярных литературных жанров среди звезд является автобиография. Некоторые знаменитости шокируют фанов откровениями. Голливудские актрисы Шэрон Стоун и Деми Мур наделали шуму в Сети своими мемуарами.

Так, Деми Мур в 2019 году выпустила книгу «Наизнанку», в которой призналась, что однажды мама-алкоголичка продала ее 15-летнюю на ночь неизвестному педофилу за 500 долларов. Также кинозвезда вспомнила, как на шестом месяце потеряла ребенка от Эштона Кутчера.

Деми Мур instagram.com/demimoore

А Шэрон Стоун в автобиографии «Красота жить дважды» заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны собственного дедушки и рассказала, как хирург увеличил ей грудь без разрешения. Кроме того, звезда «Основного инстинкта» вспомнила, как однажды заплатила гонорар Леонардо Ди Каприо из своего кармана.

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

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