Что делать, если ребенка укусил клещ, как вытащить клеща и что делать дальше, читайте в нашем материале.

Укус клеща: Чем опасен для ребенка, что можно делать и чего нельзя depositphotos.com

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Погода за окном радует теплом и многие украинцы предпочитают проводить солнечные деньки в парках, садах и лесах. Но выбравшись семей на пикник или прогулку не стоит забывать о безопасности, особенно детей. Ведь с наступлением тепла просыпаются клещи и дети могут их с легкостью «подхватить». Что делать, если у ребенка клещ, как его извлечь разбиралась Ivona.

Чем опасен укус клеща

Впившийся в кожу клещ – это не просто неприятное зрелище, но еще и опасное, ведь они - переносчики инфекции.

Клещи – переносчики многих болезней, самые опасные из них – это:

клещевой энцефалит, что характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга;

клещевой боррелиоз (жар, слабость, головные боли и кожная сыпь “мигрирующая кольцевидная эритема“).

Куда чаще всего кусает клещ

Если верить статистике, то детей клещи кусают чаще, чем взрослых.

Клещи атакуют детей в разные области тела, чаще всего страдает:

голова;

шея и грудь;

руки;

подмышечная область;

спина.

Важно знать, что головка клеща при укусе оказывается под кожей, а тельце – снаружи.

Укус клеща: Чем опасен для ребенка, что можно делать и чего нельзя pinterest.com

Как вытащить клеща?

Первое, что вам стоит помнить – это не впадайте в панику. Если есть возможность нужно немедленно обратится к врачу. Он сделает это более профессионально и безопасно. Если же нет такой возможности, вам стоит сделать следующее:

Аккуратно вытащить клеща целиком.

Промыть и обработать место укуса.

Сохранить насекомое для будущего анализа (необязательно).

Записать дату укуса.

Итак, на видео представлены три способа удаления клеща:

Как нельзя вытаскивать клеща после укуса

Говорят, что если клеща намазать чем-то неприятным, то он в спешном порядке сам покинет место укуса. Но это довольно опасная стратегия, ведь клещ, почувствовав угрозу, инстинктивно впрыснет в кровь жертвы токсины.

Ни в коем случае нельзя касаться насекомого голыми руками.

Риск инфицирования увеличивается, если при попытке удалить клеща вы его раздавили. Под неаккуратным нажимом все содержимое брюшка клеща мгновенно выдавиться под кожу ребенка.

Если головка осталась в коже, тоже не стоит паниковать. Ведь это уже далеко не так страшно и опасно, как если бы весь клещ продолжал свое поглощение крови.

Главное, как можно быстрее отсоединить друг от друга организм ребенка и брюшко паразита.

Укус клеща: Чем опасен для ребенка, что можно делать и чего нельзя pinterest.com

Что делать, если головка клеща после укуса осталась в коже

Стоит помнить, что оторванная головка клеща – это как заноза. Вы можете достать ее точно так же, как достаете занозу:

продезинфицируйте иглу;

расковыряйте место укуса;

достаньте головку клеща;

промойте и обработайте место укуса.

Как понять, что после укуса клеща ребенок заразился?

После укуса клеща внимательно наблюдайте за самочувствием малыша. Начало заболевания похоже на обычную простуду или грипп. Клещевой энцефалит проявляется, как правило, через 10-12 дней после укуса клеща. Заболевание начинается остро, температура повышается до 38-40 градусов, общее недомогание, резкая головная боль, тошнота, рвота, нарушение сна. Для лечения клещевого энцефалита нужно обратиться к врачу-инфекционисту.

Если на месте укуса появилось красное пятно, которое увеличивается в размерах, также стоит обратиться к врачу. В 70% случаев увеличение красного пятна через две недели после укуса может свидетельствовать о клещевом боррелиозе. Также проявляются лихорадка, головная боль, слабость, утомляемость, тошнота. Пятно без лечения проходит обычно за 3-4 недели, а через 1-1,5 месяца могут развиваться признаки поражения нервной системы, сердца и суставов. Лечение клещевого боррелиоза основано на использовании антибактериальной терапии.

Чтобы избежать укуса клеща, придерживайтесь несложных правил:

Если отправляетесь в лес, надевайте на ребенка светлую одежду, штанишки и обязательно носки.

Периодически осматривайте малыша, так можно поймать насекомое еще до того, как оно всосалось.

Если в доме живет собака, ее так же внимательно осматривайте после каждой прогулки.

Душ в течение ближайших двух часов снижает риск укуса клеща.

Укус клеща: Чем опасен для ребенка, что можно делать и чего нельзя pinterest.com

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