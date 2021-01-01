ТОП-5 модных и необычных гаджетов для женщин

Настоящие модные находки для женщин!

Зарядка для мобильного в виде кошелька

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Преимуществами такого стильного девайса являются: стильный и модный Powerbank в виде кошелька, перед которым не устоит ни одна девушка. Для современной женщины 21 века нет ничего более удобного, чем кошелёк, который умеет заряжать телефон прямо на ходу. Данное устройство позволяет не беспокоиться о том, что телефон разрядится в неожиданный момент.

Зарядка для мобильного в виде кошелька pinterest.com

Сенсорное зеркало

С утра каждая женщина приводит себя в порядок. Для этого ей необходимо множество предметов косметики, однако помимо этого нужно зеркало. Сенсорное зеркало помогает при нанесении макияжа, например, подводки на глаза или губной помады. Интеллектуальная система обладает особой функцией освещения, а также наклоняемой платформой.

Сенсорное зеркало pinterest.com

Мультистайлер

У женщин много различных приборов для укладки, сушки и выпрямления волос. Такие устройства занимают очень много места в доме, поэтому появился такой девайс как мультистайлер, который включает в себя фен, плойку, завивку и другие приспособления для ухода за волосами. Этот гаджет даёт возможность сделать жизнь красивее и комфортнее.

Мультистайлер pinterest.com

Смарт-кулон

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Это один из уникальных в своём роде гаджет, который выполняет ту же роль, что и умные браслеты. Однако дизайн кулона выглядит куда более привлекательнее для женщин. Его можно носить как ежедневно, так и на торжественные мероприятия. Основные функции – это отслеживание активности, сожженные калории, пройденное расстояние и качество сна. Помимо этого, в нём есть встроенный будильник, который подаёт негромкие сигналы. Весь девайс управляется с помощью мобильного приложения.

Смарт-кулон pinterest.com

Кольцо для отслеживания настроения

Порой женщины сами не могут понять в каком они настроении, поэтому для них было изобретено кольцо, которое определяет его через нервные рецепторы. Оно отслеживает эмоции с помощью передач нервных импульсов и даёт возможность справиться с ними. Кольцо измеряет сигналы нервной системы, анализирует и передаёт на смартфон.

Кольцо для отслеживания настроения pinterest.com

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