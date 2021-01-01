Для подтягивающего эффекта: как делать массаж лица самому

Ivona делится техниками для массажа лица, который можно сделать без посторонней помощи.

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Массаж лица всегда был очень популярен среди косметологов и всех, кто следит за своим внешним видом. Это простой способ без помощи инъекций сохранить молодость кожи, избавиться от отеков и даже разгладить морщины. Его можно делать в салоне, что, безусловно, очень приятно и эффективно, но если такой возможности нет, и вам, например, нужно очень быстро избавиться от отеков, то можно делать массаж лица и в домашних условиях своими руками — главное, знать, как именно.

Для начала, нужно знать, что у массажа лица есть противопоказания. К ним относятся различные кожные высыпания, открытые раны на лице, а также заболевания щитовидной железы. Кроме того, ваша кожа может быть слишком чувствительной для массажа, поэтому внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям в процессе массажа. Если у вас нет противопоказаний, то прежде чем начать делать массаж, - умойте лицо пенкой или пудрой для умывания, или же воспользуйтесь очищающим тоником. После этого нанесите любое увлажняющее средство — крем, масло или маску. Когда кожа готова-приступайте к массажу.

Как делать массаж лица самому pinterest.com

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Массаж лица должен занимать у вас от пяти до 15 минут. Одно из самых действенных движений — это очерчивание бровей с помощью согнутых указательных пальцев, которые движутся от переносицы к вискам. Такие движения можно делать по всему лбу и на щеках — они отлично разглаживают морщины и подтягивают кожу, а также избавляют от отеков.

Как делать массаж лица самому pinterest.com

Еще одно хорошее упражнение, которое может заменить вам массаж скребком Гуаша, делается следующим образом. Попробуйте найти точки с двух сторон, в которых соприкасаются челюсть и скулы. Если надавить на них, вы почувствуйте слегка болевые ощущения. Поставьте в эти ямки костяшки согнутого указательного пальца и ведите их от ушей к губам. Это упражнение поможет сделать скулы более выраженными.

Как делать массаж лица самому pinterest.com

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