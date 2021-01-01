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Для подтягивающего эффекта: как делать массаж лица самому

Ivona делится техниками для массажа лица, который можно сделать без посторонней помощи.
Как делать массаж лица самому
Как делать массаж лица самому
pinterest.com

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Массаж лица всегда был очень популярен среди косметологов и всех, кто следит за своим внешним видом. Это простой способ без помощи инъекций сохранить молодость кожи, избавиться от отеков и даже разгладить морщины. Его можно делать в салоне, что, безусловно, очень приятно и эффективно, но если такой возможности нет, и вам, например, нужно очень быстро избавиться от отеков, то можно делать массаж лица и в домашних условиях своими руками — главное, знать, как именно.

Для начала, нужно знать, что у массажа лица есть противопоказания. К ним относятся различные кожные высыпания, открытые раны на лице, а также заболевания щитовидной железы. Кроме того, ваша кожа может быть слишком чувствительной для массажа, поэтому внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям в процессе массажа. Если у вас нет противопоказаний, то прежде чем начать делать массаж, - умойте лицо пенкой или пудрой для умывания, или же воспользуйтесь очищающим тоником. После этого нанесите любое увлажняющее средство — крем, масло или маску. Когда кожа готова-приступайте к массажу.

Как делать массаж лица самому
Как делать массаж лица самому
pinterest.com

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Массаж лица должен занимать у вас от пяти до 15 минут. Одно из самых действенных движений — это очерчивание бровей с помощью согнутых указательных пальцев, которые движутся от переносицы к вискам. Такие движения можно делать по всему лбу и на щеках — они отлично разглаживают морщины и подтягивают кожу, а также избавляют от отеков.

Как делать массаж лица самому
Как делать массаж лица самому
pinterest.com

Еще одно хорошее упражнение, которое может заменить вам массаж скребком Гуаша, делается следующим образом. Попробуйте найти точки с двух сторон, в которых соприкасаются челюсть и скулы. Если надавить на них, вы почувствуйте слегка болевые ощущения. Поставьте в эти ямки костяшки согнутого указательного пальца и ведите их от ушей к губам. Это упражнение поможет сделать скулы более выраженными.

Как делать массаж лица самому
Как делать массаж лица самому
pinterest.com

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Теги: массаж лица, уход за лицом
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Источник: Ivоna bigmir)net

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