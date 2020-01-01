Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бьюти-словарь: что такое аджастер и как им пользоваться

Ivona рассказывает о полезном бьюти-средстве-аджастере. Что это такое и для чего он нужен в макияже?
Аджастер для лица
Аджастер для лица
pinterest.com

Читай также: Зачем по утрам протирать лицо кубиком льда?

Для коррекции цвета тонального крема придумали специальное бьюти-средство, которое называется аджастер. Этот концентрированный пигмент представлен в жидкой или кремовой текстуре. Аджастер может превратить зимний крем в летний и наоборот.

Розовый аджастер убирает желтый оттенок в тональном креме.

Белый аджастер осветляет тональный крем.

Персиковый аджастер придает тональному средству тёплый оттенок.

Оливковый аджастер убирает красный из тональных с розовым и персиковым тоном.

Серый аджастер приглушает теплый оливковый тон и делает его более холодным.

Коричневый аджастер помогает усилить цвет и создать эффект загара. Его также можно использовать в качестве средства для контуринга.

Аджастер для лица
Аджастер для лица
pinterest.com

Аджастеры делают силиконовые и на водной основе. Их нужно сочетать с тональными средствами, которые подходят им по составу и текстуре.

Как пользоваться аджастером

  • Нанесите на ладонь немного тонального средства и добавьте в него пару капель подходящего аджастера.
  • Тщательно размешайте кисточкой или пальцем.
  • Равномерно нанесите получившийся тон.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: бьюти-секреты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь