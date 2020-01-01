Бьюти-словарь: что такое аджастер и как им пользоваться
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Для коррекции цвета тонального крема придумали специальное бьюти-средство, которое называется аджастер. Этот концентрированный пигмент представлен в жидкой или кремовой текстуре. Аджастер может превратить зимний крем в летний и наоборот.
Розовый аджастер убирает желтый оттенок в тональном креме.
Белый аджастер осветляет тональный крем.
Персиковый аджастер придает тональному средству тёплый оттенок.
Оливковый аджастер убирает красный из тональных с розовым и персиковым тоном.
Серый аджастер приглушает теплый оливковый тон и делает его более холодным.
Коричневый аджастер помогает усилить цвет и создать эффект загара. Его также можно использовать в качестве средства для контуринга.
Аджастеры делают силиконовые и на водной основе. Их нужно сочетать с тональными средствами, которые подходят им по составу и текстуре.
Как пользоваться аджастером
- Нанесите на ладонь немного тонального средства и добавьте в него пару капель подходящего аджастера.
- Тщательно размешайте кисточкой или пальцем.
- Равномерно нанесите получившийся тон.
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