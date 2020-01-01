Бьюти-словарь: что такое аджастер и как им пользоваться

Ivona рассказывает о полезном бьюти-средстве-аджастере. Что это такое и для чего он нужен в макияже?

Читай также: Зачем по утрам протирать лицо кубиком льда?

Для коррекции цвета тонального крема придумали специальное бьюти-средство, которое называется аджастер. Этот концентрированный пигмент представлен в жидкой или кремовой текстуре. Аджастер может превратить зимний крем в летний и наоборот.

Розовый аджастер убирает желтый оттенок в тональном креме.

Белый аджастер осветляет тональный крем.

Персиковый аджастер придает тональному средству тёплый оттенок.

Оливковый аджастер убирает красный из тональных с розовым и персиковым тоном.

Серый аджастер приглушает теплый оливковый тон и делает его более холодным.

Коричневый аджастер помогает усилить цвет и создать эффект загара. Его также можно использовать в качестве средства для контуринга.

Аджастер для лица pinterest.com

Аджастеры делают силиконовые и на водной основе. Их нужно сочетать с тональными средствами, которые подходят им по составу и текстуре.

Как пользоваться аджастером

Нанесите на ладонь немного тонального средства и добавьте в него пару капель подходящего аджастера.

Тщательно размешайте кисточкой или пальцем.

Равномерно нанесите получившийся тон.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.