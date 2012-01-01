Ivona рассказывает о прическах, на которые мужчины больше всего обращают внимание. Берите на заметку, девочки! Они их обожают!

ТОП-5 женских причесок, которые больше всего нравятся мужчинам pinterest.com

Косы и плетения

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Самые нежные прически, которые и завоевали сердца мужчин, ведь романтичность в образе всегда привлекает. Чтобы косички получились более объемными и держались дольше, сначала накрутите волосы на плойку, а затем пройдитесь по ним фиксирующим спреем.

Низкий хвост

Вы уже поняли, что если хочется красивую и модную прическу, то без предварительной работы стайлером для создания дополнительного объема не обойтись. В этом случае пригодятся еще и навыки начесывания волос: легкий начес нужно будет сделать у основания шеи, чтобы визуально добавить волосам густоты.

ТОП-5 женских причесок, которые больше всего нравятся мужчинам pinterest.com

«Голливудские» локоны

Локоны — беспроигрышный вариант для любого случая, но голливудские локоны — лучший выбор, если хотите покорить его с первого взгляда. Не забывайте, что после завивки волосам нужно дать остыть 15-20 минут, и только потом расчесывать (так они будут лучше держать форму).

ТОП-5 женских причесок, которые больше всего нравятся мужчинам pinterest.com

Волосы на косой пробор

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Прекрасный вариант для случаев, когда времени на сборы не хватает. Примечательно, что нужно не просто сделать косой пробор (он добавляет объема челке и выглядит все очень красиво), но и завести волосы с одной стороны за ухо. Сработает на все «100»: ведь выделяющиеся пряди всегда хочется поправить, а этот маневр очень привлекает представителей мужского пола.

ТОП-5 женских причесок, которые больше всего нравятся мужчинам pinterest.com

Небрежный высокий пучок

Как уже говорилось, мужчины ценят естественность, поэтому пучок или ракушка — это беспроигрышный вариант. Только следует учесть тот момент, что волосы должны быть свежими и шелковистыми, а пряди не выпадать из прически. Чтобы придать образу больше женственности, пучок можно закрепить лентой или шелковым платком.

ТОП-5 женских причесок, которые больше всего нравятся мужчинам pinterest.com

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