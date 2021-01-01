Стильный блонд: как нужно краситься весной 2021

Ivona показывает, как покраситься в светлый в 2021 году, чтобы это выглядело стильно.

Стильный блонд: как нужно краситься в 2021 году pinterest.com

Чистый блонд по всей длине Максимальный блонд pinterest.com

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Да, не побоимся, чистый блонд - главный тренд 2021 года. А это значит, что в моде снова будут натуральные оттенки блонда «от и до» с затонированными корнями (темное основание чуть сбавляет свою популярность). Но, естественно, останутся мягкие переходы и переливы, чтобы результат выглядел максимально естественно.

Кремовый блонд Кремовый оттенок блонда pinterest.com

Если Вы хотите сделать свой образ максимально нежным и романтичным, - выбирайте мягкий и теплый оттенок окрашивания. Светлая полоса уже в дороге. Это бесповоротно.

С розовым переливом С розовым переливом pinterest.com

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Если душа требует чего-то необычного, и так давно хотели, но не решались, - самое время придать волосам ярких розовых нот. Это будет выглядеть не только свежо и радужно, но ещё и модно по всем параметрам.

Если Вы только покрасились в светлый, важно в первые две недели использовать косметику именно для поддержания цвета. Для нейтрализации желтизны хорошо подойдут фиолетовые шампуни. Так как осветленные волосы очень хрупкие и беззащитные, важно перед сушкой использовать несмываемые средства (спреи, кремы или масла с функцией защиты от высоких температур фена и утюжка).

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