Берите на заметку благоприятные дни для окрашивания волос в апреле.

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Весна – пора перемен во всех сферах. Особенно хочется изменить что—либо во внешности: стрижка или новое окрашивание – первое из желаний. Поэтому самое время присмотреться к самым модным оттенкам этого сезона.

Среди фаворитов оказались ванильный блонд, насыщенный шоколадный и даже огненный медный. Для самых смелых советуем присмотреться к двухцветному окрашиванию. Это может быть контрастный розовый, лиловый, которые поднимут настроение, сделав жизнь чуть ярче.

Лунный календарь окрашивания на апрель 2021 года pinterest.com

Лунный календарь окрашивания на апрель 2021 года pinterest.com

Лунный календарь окрашивания на апрель 2021 года pinterest.com

Главное – попасть в руки к хорошему мастеру, вооружиться качественными средствами для окрашенных волос и запланировать поход в салон по лунному календарю, ведь именно он подскажет, какие дни лучше всего подходят для перемен во внешности.

Благоприятные дни для окрашивания в апреле:

1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля.

Нейтральные дни для окрашивания в апреле:

2, 6, 8, 9, 16, 26 апреля.

Неблагоприятные дни для окрашивания в апреле:

7, 10, 11, 12, 18 апреля.

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