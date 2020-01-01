Лунный календарь окрашивания на апрель 2021 года
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Весна – пора перемен во всех сферах. Особенно хочется изменить что—либо во внешности: стрижка или новое окрашивание – первое из желаний. Поэтому самое время присмотреться к самым модным оттенкам этого сезона.
Среди фаворитов оказались ванильный блонд, насыщенный шоколадный и даже огненный медный. Для самых смелых советуем присмотреться к двухцветному окрашиванию. Это может быть контрастный розовый, лиловый, которые поднимут настроение, сделав жизнь чуть ярче.
Главное – попасть в руки к хорошему мастеру, вооружиться качественными средствами для окрашенных волос и запланировать поход в салон по лунному календарю, ведь именно он подскажет, какие дни лучше всего подходят для перемен во внешности.
Благоприятные дни для окрашивания в апреле:
1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля.
Нейтральные дни для окрашивания в апреле:
2, 6, 8, 9, 16, 26 апреля.
Неблагоприятные дни для окрашивания в апреле:
7, 10, 11, 12, 18 апреля.
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