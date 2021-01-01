Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост

Спецтема: Женский день: 8 марта
Комментариев: 0
Универсальная прическа на все случаи жизни.
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
pinterest.com

Читай также: Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут

Укладка с низким хвостом смотрится аккуратно, сдержанно и при этом достаточно нарядно, чтобы носить ее как в офис, так и на коктейльную вечеринку. Хвост никогда не выходит из моды и всегда популярен у женщин, ищущих прическу с изюминкой, простую в реализации, но выделяющую вас из толпы.

Собрать волосы в гладкий пучок сможет каждый, главное, чтобы они были чистыми, а под рукой была обычная расческа. Мы собрали 8 ярких идей укладки «низкий хвост», которые сэкономят вам время на сборы.

И не важно, какой вариант прически вы выберете: объемный хвост с взлохмаченными волосами, лакированный хвост в гладком и шикарном стиле, или же прямой хвост для гламурной вечеринки, или же захотите добавить яркого акцента в виде банта или заколки. Низкий хвост особенно подходит обладательницам длинных волос и волос средней длины, эта прическа - настоящий тренд. Тем более, скоро 8 марта. Нам кажется, с прической мы уже определились.

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
pinterest.com
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
pinterest.com
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
pinterest.com
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
pinterest.com
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
pinterest.com
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: прически на 8 марта, модные прически 2021, как сделать низкий хвост
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь