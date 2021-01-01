Универсальная прическа на все случаи жизни.

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Укладка с низким хвостом смотрится аккуратно, сдержанно и при этом достаточно нарядно, чтобы носить ее как в офис, так и на коктейльную вечеринку. Хвост никогда не выходит из моды и всегда популярен у женщин, ищущих прическу с изюминкой, простую в реализации, но выделяющую вас из толпы.

Собрать волосы в гладкий пучок сможет каждый, главное, чтобы они были чистыми, а под рукой была обычная расческа. Мы собрали 8 ярких идей укладки «низкий хвост», которые сэкономят вам время на сборы.

И не важно, какой вариант прически вы выберете: объемный хвост с взлохмаченными волосами, лакированный хвост в гладком и шикарном стиле, или же прямой хвост для гламурной вечеринки, или же захотите добавить яркого акцента в виде банта или заколки. Низкий хвост особенно подходит обладательницам длинных волос и волос средней длины, эта прическа - настоящий тренд. Тем более, скоро 8 марта. Нам кажется, с прической мы уже определились.

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост pinterest.com

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост pinterest.com

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост pinterest.com

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост pinterest.com

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост pinterest.com

Просто и эффектно: 8 модных способов носить низкий хвост pinterest.com

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