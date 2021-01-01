Как выровнять волосы без вреда и последствий

Пошаговая инструкция, как следует правильно пользоваться утюжком для локонов.

Женщины - загадочные и очень противоречивые создания. Им тяжело сделать выбор даже между двумя йогуртами с разными вкусами, а поиски подходящего лука в магазине и вовсе превращаются в катастрофу. Однако, когда дело доходит до волос, то здесь дамы проявляют завидную уверенность и категоричность. Обладательницы ровных прядей всячески стараются завить локоны, а “кудряшки Сью” мучаются с тем, как бы им без вреда и последствий выпрямить свои завитки. Особенно остро вопрос использования утюжков стоит перед девушками, которые обладают промежуточной степенью закрученности своей шевелюры. Не слишком явные локоны - явный признак того, что они буквально просятся попасться под раздачу утюжку.

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Конечно, девушки не жалеют времени, чтобы выполнить задачу на отметку “Превосходно”, но, к сожалению, часто в силу своего врожденного перфекционизма слишком увлекаются. Именно с желанием выполнить любое задание идеально связаны проблемы с секущимися волосами, а в некоторых случаях трансформации шевелюры в настоящую “проволоку”.

Прежде всего вы должны убедиться, что ваши волосы полностью высохли. Помните, что влажные пряди и горячие приборы не просто несовместимы, но еще и убийственны для вашей шевелюры, если работают в паре. Уверены, вы знаете правила пожарной безопасности, ведь при игнорировании нашего совета, поджаренные волосы вам гарантированы.

Нанесите на локоны надежное защитное средство. Лучше всего от высоких температур защищают сыворотки, поскольку они полностью обволакивают волосы, но если у вас на примете есть качественный спрей, то можете воспользоваться им. Равномерно распределите средство и оставьте его на время в покое для впитывания.

Инструкция по безвредному выпрямлению волос pinterest

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Теперь самое главное - необходимо правильно нагреть ваш утюжок. Если у вас и без того прямые или лишь слегка волнистые волосы, то температура не должна превышать 200 градусов. Показатель 200+ предназначен только для густых и очень кучерявых волос.

Инструкция по безвредному выпрямлению волос pinterest

Приступаем к самому процессу выпрямлению - здесь нужно быть максимально внимательными. Возьмите у корней одну прядь и начните медленно тянуть утюжок вниз. Помните, что от того, насколько умеренно вы будете двигать прибором по волосам, зависит, как быстро шевелюра приобретет желаемый вид. Старайтесь не проводить утюжок по локону более 5 раз. Если не хотите обрабатывать одну прядь несколько раз – держите прибор на каждом отрезке пряди по 10-15 секунд. Если решите пойти этим путем, у вас уйдет больше времени, зато волосы будут ровнее.

Инструкция по безвредному выпрямлению волос pinterest

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Для фиксации вашей укладки-мечты нанесите на них гель или лак. Пряди будут закручиваться медленнее, если вы нанесете на них качественное средство против пушистости волос.

Один раз в неделю проводите процедуру по глубокому увлажнению волос. Утюжок пересушивает локоны, поэтому ваша задача номер один - вернуть им влагу. Вовсе необязательно покупать дорогие средства. Нагрейте небольшое количество оливкового масла, равномерно нанесите его на волосы. Средство увлажнит пряди и сделает их более блестящими.

Инструкция по безвредному выпрямлению волос pinterest

Каждые 6 недель подрезайте волосы, так вы сможете избавиться от секущихся кончиков - главной проблемы тех, кто любит частенько выпрямлять локоны.

Инструкция по безвредному выпрямлению волос pinterest

После того, как помоете волосы шампунем, нанесите на них кондиционер и сразу наденьте шапочку для душа. Смойте бальзам после 20 минут “пропитки”. Этого будет достаточно, чтобы средство насытило вашу шевелюру полезными элементами и сделало их более гладкими и красивыми.

Инструкция по безвредному выпрямлению волос pinterest

Помните о том, что, если вы носите прямые длинные волосы распущенными, то всегда нужно следить за их кончиками. Посеченные, непривлекательные и неухоженные выглядят как оскорбление эстетическим вкусам окружающих. В высоких прическах неровные волоски тоже смотрятся как бельмо на глазу, поэтому помните об обязательном салонном уходе. Выпрямить волосы и остаться с красивой шевелюрой легко, если вы знаете, как именно выполнять простую на первый взгляд процедуру.

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