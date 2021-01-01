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Как подтянуть обвисшие руки: 5 эффективных упражнений

Возвращаем руки в тонус!
Как подтянуть обвисшие руки: 5 эффективных упражнений
Как подтянуть обвисшие руки: 5 эффективных упражнений
pinterest.com

Упражнение 1 – Обратные отжимания: работаем над трицепсами (10-15 повторов)

  • руки, разведенные на ширину плеч, уприте в устойчивый стул или скамейку;
  • перед сидением должна находиться попа, а согнутые ноги (на ширине бедер) – упираться в пол;

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    чуть выпрямите руки, оставляя их согнутыми в локтях, чтобы меньше нагружать локтевые суставы и больше – трицепсы;
  • держа спину возле выбранной опоры, медленно опускайте тело, пока изгиб рук не достигнет угла 90 градусов;
  • не останавливаясь, медленно отталкивайтесь руками от сидения, чтобы вернуться в ИП.

Упражнение 1
Упражнение 1
pinterest.com

Упражнение 2 – Планка: работают плечи, грудь и корпус (2 повтора)

  • станьте, упираясь в пол коленями и предплечьями;
  • выпрямите ноги так, чтобы они находились чуть на расстоянии друг от друга;
  • следите за тем, чтобы тело было ровным, а попа не выпирала;
  • втяните живот и как можно дольше простойте в таком положении (желательно, от 20 секунд до 1 минуты).

Упражнение 2
Упражнение 2
pinterest.com

Упражнение 3 – Тяги в наклоне: работаем с бицепсами и трицепсами (10-15 повторов)

  • ноги на ширине плеч;
  • согните ноги в коленях;
  • нагните корпус вперед, начиная от бедер;
  • спина прямая;
  • руки прямые, расположены под плечами;
  • согните руки в локтях так, чтобы они смотрели назад, одновременно поднимая руки по бокам на уровне груди и приближая лопатки друг к другу;
  • медленно опустите вес, контролируя движения, и почувствуйте напряжение в трицепсах.

Упражнение 3
Упражнение 3
pinterest.com

Упражнение 4 – Французский жим лежа: работаем с трицепсами (2-3 подхода по 10-15 повторов)

  • держа гантели в обеих руках, лягте на спину и согните ноги в коленях;

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    медленно поднимите руки над грудью, держа их прямыми, но не блокируя в локтях;
  • медленно опустите обе руки к голове, согнув их в локтях под углом 90 градусов;
  • верните руки в исходное положение;

Упражнение 4
Упражнение 4
pinterest.com

Упражнение 5 – Жим на трицепс: и снова работаем с трицепсами (2-3 подхода по 10-15 повторов)

  • станьте на мат или коврик (ступни на ширине бедер);
  • одну гантель держите обеими руками за головой, сгибая руки в локтях;
  • поднимите вес в направлении потолка, выпрямляя руки за головой;
  • опустите руки в исходное положение.

Упражнение 5
Упражнение 5
pinterest.com

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Источник: Ivonа bigmir)net

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