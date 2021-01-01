Как подтянуть обвисшие руки: 5 эффективных упражнений
Возвращаем руки в тонус!
Упражнение 1 – Обратные отжимания: работаем над трицепсами (10-15 повторов)
- руки, разведенные на ширину плеч, уприте в устойчивый стул или скамейку;
- перед сидением должна находиться попа, а согнутые ноги (на ширине бедер) – упираться в пол;
Читай также: Утренние привычки, которые помогут похудеть без особых усилийчуть выпрямите руки, оставляя их согнутыми в локтях, чтобы меньше нагружать локтевые суставы и больше – трицепсы;
- держа спину возле выбранной опоры, медленно опускайте тело, пока изгиб рук не достигнет угла 90 градусов;
- не останавливаясь, медленно отталкивайтесь руками от сидения, чтобы вернуться в ИП.
Упражнение 2 – Планка: работают плечи, грудь и корпус (2 повтора)
- станьте, упираясь в пол коленями и предплечьями;
- выпрямите ноги так, чтобы они находились чуть на расстоянии друг от друга;
- следите за тем, чтобы тело было ровным, а попа не выпирала;
- втяните живот и как можно дольше простойте в таком положении (желательно, от 20 секунд до 1 минуты).
Упражнение 3 – Тяги в наклоне: работаем с бицепсами и трицепсами (10-15 повторов)
- ноги на ширине плеч;
- согните ноги в коленях;
- нагните корпус вперед, начиная от бедер;
- спина прямая;
- руки прямые, расположены под плечами;
- согните руки в локтях так, чтобы они смотрели назад, одновременно поднимая руки по бокам на уровне груди и приближая лопатки друг к другу;
- медленно опустите вес, контролируя движения, и почувствуйте напряжение в трицепсах.
Упражнение 4 – Французский жим лежа: работаем с трицепсами (2-3 подхода по 10-15 повторов)
- держа гантели в обеих руках, лягте на спину и согните ноги в коленях;
Читай также: Стретчинг дома: 3 упражнения, которые стоит делать на карантинемедленно поднимите руки над грудью, держа их прямыми, но не блокируя в локтях;
- медленно опустите обе руки к голове, согнув их в локтях под углом 90 градусов;
- верните руки в исходное положение;
Упражнение 5 – Жим на трицепс: и снова работаем с трицепсами (2-3 подхода по 10-15 повторов)
- станьте на мат или коврик (ступни на ширине бедер);
- одну гантель держите обеими руками за головой, сгибая руки в локтях;
- поднимите вес в направлении потолка, выпрямляя руки за головой;
- опустите руки в исходное положение.
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