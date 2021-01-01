Как подтянуть обвисшие руки: 5 эффективных упражнений

Возвращаем руки в тонус!

Упражнение 1 – Обратные отжимания: работаем над трицепсами (10-15 повторов)

руки, разведенные на ширину плеч, уприте в устойчивый стул или скамейку;

перед сидением должна находиться попа, а согнутые ноги (на ширине бедер) – упираться в пол;

Читай также: Утренние привычки, которые помогут похудеть без особых усилий чуть выпрямите руки, оставляя их согнутыми в локтях, чтобы меньше нагружать локтевые суставы и больше – трицепсы;

чуть выпрямите руки, оставляя их согнутыми в локтях, чтобы меньше нагружать локтевые суставы и больше – трицепсы; держа спину возле выбранной опоры, медленно опускайте тело, пока изгиб рук не достигнет угла 90 градусов;

не останавливаясь, медленно отталкивайтесь руками от сидения, чтобы вернуться в ИП.

Упражнение 1 pinterest.com

Упражнение 2 – Планка: работают плечи, грудь и корпус (2 повтора)

станьте, упираясь в пол коленями и предплечьями;

выпрямите ноги так, чтобы они находились чуть на расстоянии друг от друга;

следите за тем, чтобы тело было ровным, а попа не выпирала;

втяните живот и как можно дольше простойте в таком положении (желательно, от 20 секунд до 1 минуты).

Упражнение 2 pinterest.com

Упражнение 3 – Тяги в наклоне: работаем с бицепсами и трицепсами (10-15 повторов)

ноги на ширине плеч;

согните ноги в коленях;

нагните корпус вперед, начиная от бедер;

спина прямая;

руки прямые, расположены под плечами;

согните руки в локтях так, чтобы они смотрели назад, одновременно поднимая руки по бокам на уровне груди и приближая лопатки друг к другу;

медленно опустите вес, контролируя движения, и почувствуйте напряжение в трицепсах.

Упражнение 3 pinterest.com

Упражнение 4 – Французский жим лежа: работаем с трицепсами (2-3 подхода по 10-15 повторов)

держа гантели в обеих руках, лягте на спину и согните ноги в коленях;

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медленно поднимите руки над грудью, держа их прямыми, но не блокируя в локтях; медленно опустите обе руки к голове, согнув их в локтях под углом 90 градусов;

верните руки в исходное положение;

Упражнение 4 pinterest.com

Упражнение 5 – Жим на трицепс: и снова работаем с трицепсами (2-3 подхода по 10-15 повторов)

станьте на мат или коврик (ступни на ширине бедер);

одну гантель держите обеими руками за головой, сгибая руки в локтях;

поднимите вес в направлении потолка, выпрямляя руки за головой;

опустите руки в исходное положение.

Упражнение 5 pinterest.com

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