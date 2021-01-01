Наоми Кэмпбелл, Миранда Керр и другие: секреты похудения знаменитых моделей

Ivona рассказывает, как удалось похудеть самым известным моделям мира.

Наоми Кэмпбелл

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Легендарная супермодель не верит в диеты и голодание. Она не раз говорила, что никогда себя особенно ограничивала в питании и удовольствиях. Однако это не значит, что на не работает над собой и своим телом. Каждое утро Кэмпбелл начинает со стакана горячей воды с лимоном и занятия йогой.

Кендалл Дженнер Кендалл Дженнер pinterest.com

Топ-модель признается, что начинает утро с чашки детокс-чая, а всего в день выпивает до 12 таких порций напитка. Хоть и Кендалл повезло с фигурой, и в принципе она никогда не испытывала проблем с лишним весом, но из-за своей работы предпочитает следить за питанием и старается держать килограммы под контролем.

Адриана Лима Адриана Лима pinterest.com

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Одна из самых известных «ангелов» Victoria's Secret. Оставаться в форме Лима помогают бокс и прыжки со скакалкой. К тому же модель старается есть небольшими порциями и тщательно следит за рационом.

Роузи Хантингтон-Уайтли Роузи Хантингтон-Уайтли pinterest.com

Супруга Джейсона Стэтхэма выросла на ферме и считает именно этот факт своей биографии решающим. По ее словам, образ жизни за городом приучил ее правильно питаться и уделять много времени физическим занятиям. Диет Рози обычно не придерживается, но регулярно ходит в зал и на пробежки. Однако, если модели нужно экстренно скинуть вес, то тогда она на время исключает из своего меню углеводосодержащие продукты и сахар.

Миранда Керр Миранда Керр pinterest.com

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Австралийская супермодель Миранда Керр не раз заявляла, что своей фигурой она обязана дисциплине. Девушка старается есть как можно больше овощей и фруктов и предпочитает употреблять только органические продукты. Основу ее питания составляют шпинат, авокадо, много зелени и брокколи – это ее любимые овощи.

Джиджи Хадид Джиджи Хадид pinterest.com

Держать себя в форме Джиджи помогает довольно распространенная система питания, когда 6 дней в неделю ты ешь по всем правилам и законам, а один день можешь позволить не отказываться от пиццы и лишнего кусочка шоколада. По словам Хадид, очень важно давать себе передышки, когда ничто не может заставить тебя съесть салат или выпить полезный смузи.

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