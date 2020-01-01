Ivona рассказывает о средствах и компонентах, которые противопоказаны в использовании на ночь.

Пора отказаться: уходовые средства, которые нельзя наносить перед сном pinterest.com

Гидрохинон

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Гидрохинон — один из частых компонентов отбеливающих кремов и средств для умывания. Действует он следующим образом: крем проникает в кожу лица и не дает меланину окрасить клетки кожи — кератиноциты. Казалось бы, здесь все просто, но, если в креме гидрохионона больше 2-4%, такой состав обладает канцерогенным свойством.

Пропиленгликоль

Пропиленгликоль — производное нефтепродуктов. Это соединение может вызывать раздражение кожи вокруг глаз. Оно также часто встречается в средствах для бритья — советуем избегать его в ночном уходе за кожей.

Ацетат алюминия

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В ночном креме он играет роль вяжущего компонента. Но интерес вызывает следующий факт: изначально он предназначался для создания водонепроницаемых тканей. Интересная параллель с кожей, не правда ли? После этого не удивляйтесь, что на утро вы можете столкнуться с обильным шелушением на лице.

Органические масла

Органические масла крайне полезны для сухой и увядающей кожи, но вредны для жирной и чувствительной с акне. Но в любом случае, если наносить средства с органическими маслами в составе на ночь, поры обязательно закупорятся. В этом случае высыпаний не миновать.

Битионол

В крем его добавляют в качестве бактерицидного вещества. Он обязательно станет причиной повышенной чувствительности кожи к утреннему солнечному свету, зуда и покраснений. Поэтому его стоит избегать как в ночном, так и в дневном уходе.

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