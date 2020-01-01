Характеристики и цены лучшей солнцезащитной косметики. На страже вашей здоровой кожи!

Защита от солнца и идеальный загар: 11 средств для города и отдыха pinterest.com

Ivona создала уникальную подборку солнцезащитной косметики на все случаи жизни, которая поможет вам выбрать идеальное средство и сохранит красоту и здоровье вашей кожи под жарким летним солнцем.

Средства для здоровой кожи и красивого загара в условиях города

COOLA Makeup Setting Spray SPF 30

COOLA Makeup Setting Spray SPF 30 pinterest.com

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Спрей с мелким распылителем предназначен для защиты лица и открытых участков тела от УФ-излучения, а также заметно продлевает стойкость макияжа. Подходит для всех типов кожи, быстро впитывается, не сушит кожу, не оставляет липкую пленку и жирный блеск на коже.

Цена - от 900 грн за 44 мл

Natura Siberica White SPF 20

Natura Siberica White SPF 20 pinterest.com

Ежедневный дневной крем для тела с высоким содержанием витамина С. Используется для увлажнения кожи и предупреждения возникновения (а также устранения уже имеющихся) пигментных пятен, веснушек, солнечных ожогов, покраснений и пр.

Цена - от 250 грн за 200 мл

Clinique City Block Sheer Oil-Free Daily Face Protector SPF 25

Clinique City Block Sheer Oil-Free Daily Face Protector SPF 25 pinterest.com

Защитный крем для лица для ежедневного использования. Наносить после завершающего этапа ежедневного очищения лица, перед нанесением тонального средства. Быстро впитывается. Перед нанесением тюбик необходимо взболтать, затем мягкими массирующими движениями нанести средство на кожу лица и шеи (также можно захватить зону ушей).

Цена - от 900 грн за 40 мл

Avène Hydrance Optimale UV Light SPF 20

Avène Hydrance Optimale UV Light SPF 20 pinterest.com

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Легкий увлажняющий крем для лица, подходит для всех типов кожи. Можно использовать в качестве основы под макияж или вместо ежедневного увлажняющего крема.

Цена - от 370 грн за 40 мл

Tony Moly Intense Care Gold 24K Snail Lip Treatment Stick SPF15

Tony Moly Intense Care Gold 24K Snail Lip Treatment Stick SPF15 pinterest.com

Чистая, увлажненная, белая кожа высоко ценится в Южной Корее. Поэтому практически вся косметика имеет SPF и отличается высокой эффективностью в борьбе в УФ-излучением. Бальзам-стик для губ от Tony Moly можно использовать каждый день (по мере надобности) как самостоятельное средство, или как основу под макияж.

Цена - от 300 грн

Balance Me Gradual Tanning Drops

Balance Me Gradual Tanning Drops pinterest.com

Идеальное средство для тех, кому этим летом об отпуске на море и шикарном естественном загаре остается только мечтать. Или для людей со светлой кожей, невосприимчивой к загару. Это средство - концентрат, который нужно добавлять в свой увлажняющий крем для лица (1-3 капли) и/или тела (5-8 капель). Результат - сияющая, здоровая, увлажненная кожа с эффектом легкого загара. Средство адаптируется под ваш оттенок кожи, из-за чего не создается впечатления искусственного загара. Важно: равномерно распределяйте крем со средством по всему телу.

Цена - от 800 грн за 30 мл

Средства для здоровой кожи и красивого загара в условиях отдыха

COOLA Classic Body Organic Sunscreen Spray SPF 50 Fragrance-Free

COOLA Classic Body Organic Sunscreen Spray SPF 50 Fragrance-Free pinterest.com

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Легкий, органический спрей для лица и тела с мелким распылителем станет настоящим спасением для любителей активного отдыха под открытым солнцем. Подходит для всех типов кожи.

Цена - от 700 грн за 60 мл

Uriage Bariésun Crème Minérale SPF 50+

Uriage Bariésun Crème Minérale SPF 50+ pinterest.com

Незаменимое средство для чувствительной к солнечным лучам и аллергенам кожи лица. Крем создан на минеральной основе, имеет легкую текстуру, быстро впитывается, не оставляет жирную пленку.

Цена - от 550 грн за 100 мл

Shiseido Sun Protection Lotion N SPF 15

Shiseido Sun Protection Lotion N SPF 15 pinterest.com

Лосьон не только выполняет солнцезащитную функцию, но и послужит отличным средством первой помощи при солнечных ожогах. Рекомендован американской Ассоциацией по борьбе с раком кожи, как одно из лучших средств от УФ-излучения.

Цена - от 900 грн за 150 мл

Alphanova Sun White Shark SPF50+

Alphanova Sun White Shark SPF50+ pinterest.com

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Универсальное средство для самых чувствительных участков кожи лица и тела (вроде ушей, лба, переносицы и пр.). Также подходят для защиты пораженных участков кожи (не касается открытых ран) - татуировок, рубцов и т.д.

Цена - от 460 грн

Kerastase Soleil Beach Bi-Phase Oil Mist

Kerastase Soleil Beach Bi-Phase Oil Mist pinterest.com

Даже ваши волосы нуждаются в уходе, особенно под постоянным воздействием соленой воды и прямых солнечных лучей. Средство в формате спрея отлично защищает все типы волос от губительного УФ-излучения, благодаря легкой текстуре хорошо впитывается, не требует смывания и не создает эффект грязных, сальных волос.

Цена - от 875 грн за 150 мл

Ранее мы рассказывали об ошибках в использовании солнцезащитного крема.

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