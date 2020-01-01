Мы собрали самые распространенные ошибки.

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Многие думают, что нет ничего проще, чем нанести солнцезащитный крем, и, таким образом, весь день находиться под защитой. Но все ли так легко? Узнайте о распространенных ошибках, которые допускают люди при использовании солнцезащитных средств

Применять крем сразу перед выходом или когда уже находитесь на солнце

Необходимо время чтобы крем впитался в кожу и начал действовать на нее. Зная это, легко понять, что, если мы применяем наш лосьон, когда мы уже в бассейне или на пляже, мы не будем защищены до тех пор, пока не пройдет определенное количество времени.

Чтобы избежать этой ситуации, важно наносить солнцезащитный крем или лосьон за полчаса до выхода из дома. Тогда остается время, необходимое для его впитывания и идеальной работы.



ТОП-5 ошибок при использовании солнцезащитного крема depositphotos.com

Использовать один солнцезащитный крем для лица и для тела

Стоит отметить, что кожа нашего лица очень отличается от кожи всего тела. Самое большое отличие в том, что кожа на нашем лице намного тоньше и нежнее, поэтому это ошибка применять кремы, которые не предназначены для лица.

Не нужно забывать, что наше лицо - это одна из тех немногих частей тела, которые всегда подвержены воздействию солнца, независимо от того, какое время года, поэтому важно защищать его каждый день, чтобы избежать преждевременных пятен и морщин.

Не наносить солнцезащитный крем на все области лица и тела

Когда вы собираетесь наносить солнцезащитный крем, старайтесь не забывать наносить его на затылок, декольте, шею, тыльную сторону рук, уши и ступни, эти части тела быстро могут сгореть на солнце.



ТОП-5 ошибок при использовании солнцезащитного крема depositphotos.com

Одного раза хватит

Любые крема или лосьоны, которые увлажняют или защищают нас от солнца, важно наносить их повторно через определенное время. Если солнцезащитный крем мы применяем только в начале дня, через несколько часов уже не будет эффекта и все будет напрасно. Вот почему дерматологи рекомендуют применять солнцезащитный крема несколько раз в течение дня.

Использовать крем только в солнечную погоду

Даже в пасмурные дни до 80% ультрафиолетовых лучей может проникнуть в вашу кожу. Чтобы защитить кожу и снизить риск возникновения рака кожи, наносите солнцезащитный крем каждый раз, когда вы идете на улицу, даже в пасмурные дни.

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