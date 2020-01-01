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Комплексный уход: Все, что нужно знать о витаминах для красивой кожи

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Продукты, в которых содержатся аминокислоты, а также все о доступных бьюти-суррогатах.
Комплексный уход: Все, что нужно знать о витаминах для красивой кожи

Не зря витамин Е в простонародье называют «эликсиром молодости» - его преимущества для кожи лица нельзя переоценить. Натуральный источник красоты позволяет как можно дольше наслаждаться идеальным лицом, лишенным преждевременных признаков старения. Естественное сияние и минимализация количества морщин - если вы желаете, чтобы сказка стал реальностью, то необходимо каждодневно употреблять достаточное количество витамина Е. Полезный компонент содержится как в овощах, так и в различных видах масел, но также его можно отыскать и в виде полезных добавок. В уходе за кожей лица витамин Е предотвращает ее пересыхание, дополнительно увлажняя эпидермис. Если гиперпигментация и явные признаки старения кожи для вас не пустой звук, то Ivona предлагает ознакомиться со всеми возможными способами пополнения запасов витамина Е в организме.

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  • Оливковое масло

Так как витамин Е относится к группе жирорастворимых, то и искать его нужно в продуктах, содержащих таинственную букву Ж в аббревиатуре КБЖУ. Самыми полезными, безоговорочно, являются те, что содержатся в продуктах растительного происхождения. Не будем напоминать о том, что излишнее увлечение жирами может привести к неутешительным последствиям в виде избыточного веса. Масло виноградной косточки, арахисовая паста, рыбий жир - все они являются источником антиоксиданта витамина Е. Специфический вкус продуктов вынуждает обращаться нас к более «понятным» ингредиентам, например, таким как растительное или оливковое масло.

  • Брокколи

Переоценить полезность такого вкусного и универсального продукта как брокколи сложно. Этот вид капусты будет хорош и в холодных закусках, и в виде веганского стейка, а также как основный ингредиент различных крем-супов. Еще более привлекательным зеленый овощ становится с учетом того, что в нем содержится рекордное количество токоферола (витамина Е), который предотвращает старение организма, улучшает питание клеток и усиливает процессы регенерации.

  • Миндаль

Ароматный и вкусный орех – номер один среди своих собратьев, если речь заходит о кондитерских изделиях. Мы любим его за минимальную маслянистость и насыщенность вкусов. Также он сможет удовлетворить ваши вкусы и в связи с обогащением организма источником красоты и молодости - витамином Е. Для кожи токоферол - это настоящий защитник. Оберегает ее от негативного воздействия окружающей среды - жары и холода.

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  • Ростки пшеницы

Когда братья Шют в XIX веке обнаружили полезные свойства витамина Е, то помогли им в этом именно зерновые культуры. Витамин Е, который можно отыскать в различных кашах и ростках помогает заживлять рубцы и шрамы, а также выполняет львиную долю заботы в обновлении вашего эпидермиса.

  • Желтки

Дефицит витамина Е в организме проявляется невероятно быстро. Кожа становится вялой и за короткий период времени человек «стареет» на десяток лет, появляется возрастная пигментация. Кровь теряет способность к клеточному дыханию. Это приводит к ухудшению работы сердца и головного мозга.

  • Шпинат

Еще одно зеленое растение, которое поможет без вреда для фигуры насытить ваш организм полезными свойствами витамина Е. Именно эта аминокислота является основополагающей в долгосрочном процессе сохранения молодости и красоты вашей внешности. Учтите, что если в ваши планы не входит каждодневный подсчет количества употребленного токоферола, то всегда можно обратиться к ассортименту пищевых добавок.

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TRUVIVITY OxiBeauty от NUTRILITE - комплексная система, которая включает в себя концентрат напитка и диетическую добавку. Компоненты, которыми насыщенны бьюти-средства, позволяют коже оставаться сияющей, а медь и витамин Е защищают от оксидативного стресса. Неоценимыми преимуществами продукта станут помощь в сохранении лучистой кожи с красивым натуральным сиянием, нормализация пигментации, а также замедление самого процесса старения лица.

OxiBeauty Комплексная система – это двухфазное решение на основе продуктов, изготовленных без искусственных ароматизаторов или добавленных консервантов. Теперь вы способны создать защитный барьер на пути свободных радикалов.

Комплексная система (Диетическая добавка и Концентрат напитка) TRUVIVITY OxiBeauty от NUTRILITE, 3 370 грн

Жирорастворимый антиоксидант витамин Е - главный источник красоты и здоровья кожи лица. Без него не только невозможны внутренние процессы организма, но также и сохранение молодости вашей внешности. Недостаток бьюти-эликсира сулит серьезными проблемами с эпидермисом, на решение которых нужно будет бросить много сил и средств. Не стоит бороться с последствиями авитаминоза, ведь проблему гораздо легче предотвратить. С ветряными мельницами сражаться сложно, а особенно в том случае, если соперник оказывается гораздо сильнее из-за вашей недостаточной осведомленности. Теперь зная и все полезные свойства витамина Е, и пути поиска источника красоты, перед вами открыты все дороги, которые приведут к идеальной кожи и вечной красоте.

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Теги: витамин Е, аминокислоты, уход за кожей, витамины для кожи
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Источник: ivona.bigmir.net

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