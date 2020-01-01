Что делать, если облезает кожа после загара?
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Солнечные летние деньки прекрасны, однако каждый из нас хоть раз да обгорал на солнце. Ведь лучи солнца коварны и мы не всегда успеваем от них защититься. Если кожа сильно обгорела и не были предприняты необходимые действия для ее спасения, в конце отпуска кожа начинает «слезать». Вместо красивого и ровного загара мы получаем белые пупырышки, а затем и локальное облезание кожи.
Что делать, если кожа начала облазить?
- использовать только мягкие скрабы и пилинги
- глубоко увлажнять кожу питательными маслами
Какие мягкие скрабы можно делать:
- Мед 1 ст.л+ мука овсяной крупы + сметана 1 ст.л + эфирное масло 1-2 капли(розовое дерево, миндаль, виноградные косточки).
- Сахар мелкий 3 ст.л + оливковое или облепиховое масло 2 ст.л.
- Манная крупа 3 ст.л + мед 4 ст.л.
- Соль мелкая 1 ст.л + сметана 2 ст.л + любимое эфирное масло 1-2 капли.
Натуральные масла, которые способны отражать ультрафиолет и имеют достаточно высокий уровень spf:⠀
- Масло семян моркови Spf 30-40
Это одно из сильнейших средств от солнца и продуктов анти-эйдж из-за огромного содержания вит А, С, Е, D, B. Просто топовое масло в любых средствах.⠀
- Масло бурити Spf 30
Богато бета-каротином, он же провитамин А. Вит А в свою очередь является мощнейшим нейтрализатором свободных радикалов и защищает кожу от повреждений ультрафиолетовым облучением.
- Масло макадамии Spf 20
Секрет этого масла - пальмитолеиновая кислота, которой больше нет ни в одном масле, а только в коже человека.⠀
- Масло зародышей пшеницы Spf 20
Имеет высокое содержание витамина E.⠀
- Масло авокадо Spf 16
Основные свойства- ранозаживляющие и регенерирующие.⠀
- Кокосовое масло Spf 7
По аюрведе считается охлаждающим маслом. ⠀
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