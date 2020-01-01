Иногда кожа после загара шелушится и облазит.

Что делать, если облезает кожа после загара? Pinterest

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Солнечные летние деньки прекрасны, однако каждый из нас хоть раз да обгорал на солнце. Ведь лучи солнца коварны и мы не всегда успеваем от них защититься. Если кожа сильно обгорела и не были предприняты необходимые действия для ее спасения, в конце отпуска кожа начинает «слезать». Вместо красивого и ровного загара мы получаем белые пупырышки, а затем и локальное облезание кожи.

Что делать, если кожа начала облазить?

использовать только мягкие скрабы и пилинги

глубоко увлажнять кожу питательными маслами

Какие мягкие скрабы можно делать:

Мед 1 ст.л+ мука овсяной крупы + сметана 1 ст.л + эфирное масло 1-2 капли(розовое дерево, миндаль, виноградные косточки).

Сахар мелкий 3 ст.л + оливковое или облепиховое масло 2 ст.л.

Манная крупа 3 ст.л + мед 4 ст.л.

Соль мелкая 1 ст.л + сметана 2 ст.л + любимое эфирное масло 1-2 капли.

Что делать, если облезает кожа после загара? depositphotos.com

Масло семян моркови Spf 30-40

Натуральные масла, которые способны отражать ультрафиолет и имеют достаточно высокий уровень spf:⠀

Это одно из сильнейших средств от солнца и продуктов анти-эйдж из-за огромного содержания вит А, С, Е, D, B. Просто топовое масло в любых средствах.⠀

Масло бурити Spf 30

Богато бета-каротином, он же провитамин А. Вит А в свою очередь является мощнейшим нейтрализатором свободных радикалов и защищает кожу от повреждений ультрафиолетовым облучением.



Что делать, если облезает кожа после загара? depositphotos.com

Масло макадамии Spf 20

Секрет этого масла - пальмитолеиновая кислота, которой больше нет ни в одном масле, а только в коже человека.⠀

Масло зародышей пшеницы Spf 20

Имеет высокое содержание витамина E.⠀

Масло авокадо Spf 16

Основные свойства- ранозаживляющие и регенерирующие.⠀

Кокосовое масло Spf 7

По аюрведе считается охлаждающим маслом. ⠀

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