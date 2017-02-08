Как привести себя в порядок ко Дню всех влюбленных: подробный план по уходу за собой.

День святого Валентина: ваш beauty-план к празднику pinterest.com

14 февраля вы должны быть самой красивой, самой сногсшибательной и вообще самой-самой! В этом вам поможет beauty-план ко Дню святого Валентина от Ivona.

За семь дней: Идеальная кожа

Чистая гладкая кожа - лучшая база для макияжа. К тому же и без него (если вы поклонница натуральной красоты) красивая кожа - ваше главное оружие. Критически рассмотрите недостатки вашей кожи и используйте средства по их устранению: кремы, скрабы, питательные и очищающие маски.

Тело

Лучше всего, конечно, записаться на курс массажа (оздоровительного, общеукрепляющего или антицеллюлитного), но если времени не хватает - воспользуйтесь моделирующими кремами, лосьонами для тела и домашними средствами, вроде обертываний.

День святого Валентина: ваш beauty-план к празднику pinterest.com

За шесть дней: Подбор макияжа

Вы ведь не хотите драмы в последний момент? Подберите макияж заранее и попрактикуйтесь в его нанесении. Романтичные стрелки или дерзкий smoky-eyes - выбор за вами! Большое внимание уделите ровному тону кожи, но не переборщите с маскирующими средствами - ваше лицо не должно походить на застывшую маску.

За пять дней: Глубокое кондиционирование

Чтоб подготовить волосы к особому случаю, воспользуйтесь масками для волос, которые питают ваши волосы и делают их шелковистыми и здоровыми. Здесь можно обратиться и к народной медицине, или приобрести что-то в специализированном магазине. Внимательно читайте составы средств и не жалейте води на то, чтобы тщательно вымыть маску.

День святого Валентина: ваш beauty-план к празднику pinterest.com

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За четыре дня: Все гладко

Это прекрасное время, чтоб избавится от нежелательных волос на теле. Воск, шугаринг, лазер или старая-добрая бритва - выбирайте на свое усмотрение. В любом случае эти процедуры лучше проводить заблаговременно, чтоб раздраженная кожа успела прийти в норму.

За три дня : Идеальный маникюр

Ухоженные ногти - обязательное условие. Прежде чем выбрать цвет лака, определитесь со своим образом на День святого Валентина: будете ли вы романтичной или сексуальной. Если вам хочется нежности в образе, выбирайте нейтральные оттенки розового, персикового, бежевого цветов. А для роковой красотки отлично подойдут красные ноготки и бордо.

День святого Валентина: ваш beauty-план к празднику pinterest.com

За два дня: Сияющая кожа

Гладкая, светящаяся изнутри кожа - разве не мечта? Маленькая уловка поможет воплотить мечту в реальность: смешайте чайную ложку меда и пару капель сока лимона. Нанесите получившуюся массу на лицо и шею - мгновенный результат обеспечен!

День святого Валентина

Акцент на губы

Сегодня губы - ваше главное средство в покорении сердца мужчины. Тщательно подбирайте оттенок помады, чтобы он не диссонировал с остальным образом. Сегодня предпочтение стоит отдать стойким помадам с матовым эффектом: ваш безупречный макияж должен безболезненно пережить и романтический ужин, и поцелуи в кино, и прогулки по зимнему парку. “Тест-драйв“ новой помаде лучше провести заранее, чтобы не попасть в неловкое положение

Сияющая кожа - есть! Гладкие ножки - есть! Идеальный маникюр - есть! Осталось только сделать прическу. Избегайте сложных конструкций и обильного слоя лака. Мягкие кудри, небрежные локоны и прямые волосы выглядят куда более романтично (и уместно), чем произведения парикмахерского искусства с миллионом шпилек.

День святого Валентина: ваш beauty-план к празднику pinterest.com

Ранее мы рассказывали, где провести День святого Валентина в 2020 году.

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