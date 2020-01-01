Сердцеедка: ТОП-15 идей маникюра на День Святого Валентина

Не только красный оттенок, розовые цветочки и наивные рисунки.

Февраль можно смело назвать самым романтичным месяцем в году, а все благодаря тому, что все влюбленные могут наслаждаться своими чувствами без абсолютных угрызений совести. 14-го февраля принято проявлять свои эмоции и нежные отношения, так как именно в этот день концентрация феромонов в воздухе зашкаливает по абсолютно природным причинам. Для того, чтобы праздник оказался абсолютно незабываемым, обязательно нужно продумать идеальный лук для вашего романтического свидания. Платье, туфельки и укладка - это все, конечно, хорошо, но список был бы не полным без праздничного маникюра. Традиционно в этот день девушки украшают свои ноготки стандартными сердечками, цветочками и милыми надписями, но все это настолько надоело и приелось, что невообразимо хочется чего-то нового. Ivona представляет ТОП-15 вдохновляющих вариантов нейл-арта, которые гармонично завершат ваш идеальный торжественный образ на День Святого Валентина.

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Конечно, не станем отрицать того, что для Дня Святого Валентина существуют определенные, хоть и не закрепленные фэшн-законом, правила. Алый, розовый, кроваво-красный - эти оттенки являются традиционными для Дня всех влюбленных наряду с россыпью бриллиантов, цветочков, сердечек и прочих атрибутов возвышенного чувства. Вот только для праздничного дня в 2020 году мы рекомендуем вам выбрать несколько иной подход к определению вашего фаворита среди маникюров. Даже если вы хотите украсить ноготки сердечками, убедитесь, что они максимально своеобразны - полупрозрачные, в арт-стилистики или выполнены в нарочито темных, драматичных тонах. То же самое касается и вашего любимого варианта нейл-арта с забавными мордашками и мульт-героям: не стоит рисовать традиционных Тедди, хоть они и очень милые, выберите менее заезженных, но все равно “сладеньких” влюбленных персонажей.

Если вы хотите поиграться с изображениями сердец, то в помощь вам придет техника “deep design”, которая подразумевает наличие трафаретов. Если выбрать темный оттенок базы, то ваши влюбленные “органы” будут смотреться максимально небанально, минималистично, но все равно празднично.

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В том случае, если даже в такой день вам не хочется уподобляться большинству барышень и делать себе маникюр в стиле “дорого-богатого”, вы можете примкнуть к любительницам минимализма. Очень нежные, миниатюрные сердечки будут выглядеть невероятно мило, кокетливо, но и не притязательно. В качестве базы можете выбрать розовый, серый, персиковый, изумрудный или любой другой любимый цвет, но обязательно пастельный.

Возможно даже в День Святого Валентина вам не хочется отказываться от вашего персонального фаворита - френча. Если это так, то предлагаем поэкспериментировать с “улыбками” на ваших ноготках, которые можно выполнить в стиле очертаний сердец или украсить дополнительным декором. В данном случае модная фольга будет смотреться наиболее органично.

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Если вы отличается особой ленью или возможно у вас банально не хватает времени на стильный маникюр, у нас есть отличная альтернативная идея. В данном случае вас может спасти маникюр в технике камифубуки: выбирайте конфетти в форме сердечек и заполните ими полностью один ноготок. Другие же можно оставить однотонными - матовыми или глянцевыми решайте по собственному усмотрению.

Конечно, вы можете не слишком заморачиваться и сделать вполне традиционный маникюр на День Святого Валентина, обогащенный сердечками, милыми изображениями мишек Тедди и другими традиционными атрибутами “любовного” нейл-арта. Но 2020 год буквально взывает к вам, предлагает прислушаться к вашим внутренним желаниям, а также советует испробовать абсолютно новые и нестандартные идеи для красивого, но все равно нежного маникюра. Минимализм, драматичный френч или классика жанра - алые сердца могут быть абсолютно уникальными, если проявить чуточку фантазии и интерпретировать их в соответствии с запросами современной моды. Даже самые традиционные варианты нейл-арта могут стать необычным и замысловатыми, если вы снимите шоры с глаз и начнете рассуждать нетипично.

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