Куда поехать в сентябре в Украине: 5 лучших направлений

Окончание лета не повод отказываться от путешествий.

Куда поехать в сентябре в Украине: Карпаты depositphotos.com

Уже совсем скоро начнется осень – отличное время для путешествий. Почему отличное? Во-первых, осенью нет летней жары, что делает путешествия более комфортными, а во-вторых, осенью меньше желающих путешествовать, а значит, что даже самые популярные направления станут более «свободными». Итак, куда поехать в сентябре в Украине, расскажет Ivona.

Куда поехать в сентябре в Украине: лучшие направления для туристов

Куда поехать в сентябре в Украине: Одесса depositphotos.com

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Одесса. «Жемчужина» у моря привлекательна в любое время года, а в сентябре здесь начинается бархатный сезон (чем не причина провести последние теплые деньки у моря). Если вы посетите Одессу в начале сентября, то застанете ее по-особенному праздничной, поскольку 2 сентября одесситы отмечают день своего любимого города. Причем праздничные мероприятия в Одессе начнутся уже завтра, а 2 сентября пройдет фестиваль декоративно-прикладного искусства на Приморском бульваре, на Аллее Звезд откроют новые имена, а вечером на Потемкинской лестнице состоится гала-концерт, на котором выступят MOZGI, Artik&Asti и другие.

Львов. Старинный и загадочный Львов особенно очарователен осенью. В это время особенно романтично прогуливаться по старинным улочкам города, слушать невероятные легенды и впитывать неповторимую атмосферу города Льва. Прогулки по культурной столице Украины просто не возможны без ароматной чашечки кофе, которым также славится старинный Львов. А если вы хотите продегустировать максимальное количество качественного кофе, рекомендуем посетить фестиваль «На каву до Львова». В 2021 году он пройдет 24-26 сентября.

Куда поехать в сентябре в Украине: Карпаты depositphotos.com

Карпаты. Осенью акцент путешествий у многих туристов перемещается с моря на горы, а сентябрь просто отличный месяц для походов и отдыха в горах. Так, в начале осени еще легко совершить походы по сложным маршрутам, поскольку еще нет снега. Сентябрь – также отличное время, чтобы наблюдать, как в горы приходит осень, наслаждаться туманными рассветами и свежим прохладным воздухом.

Куда поехать в сентябре в Украине: Коростень depositphotos.com Ну, а если вы не хотите уезжать далеко от Киева, рассмотреть для путешествия стоит соседний регион – Житомирскую область. Здесь можно насладиться природой Полесья, посетить старинные города и насладиться вкусом местных блюд. Традиционное блюдо Полесья драники здесь обзавелись даже своим фестивалем, который проходит в древнем городе Коростень. В 2021 году Фестиваль дерунов пройдет 4 сентября. Природные красоты на Житомирщине природные и рукотворные. Ко вторым относятся гранитные карьеры, поросшие сосновым лесом возле Коростышева, которые часто сравнивают с Карельскими пейзажами. А самым естественными природными красотами может похвастаться Полесский заповедник.

Запорожье. Поездка в Запорожье в сентябре станет отличной идеей для путешествия на выходных. Промышленный центр, место зарождения украинского казачества – может удивить путешественников. Многие ограничивают экскурсии по Запорожью посещением Хортицы. Этот остров обязательно стоит посетить, но не стоит делать его единственным пунктом программы. Ведь в этом промышленном и не особо интересном с экскурсионной точки зрения городе, есть много тайных магнитов, которые откроются только любознательным туристам.

Автор: Ксения Бреславская

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