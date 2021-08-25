Будут ли длительные выходные в сентябре 2021 в Украине и какие профессиональные и государственные праздники мы будем отмечать?

Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: когда отдыхаем depositphotos.com

В последний день длительных выходных августа предлагаем начать планировать отдых в сентябре 2021. Для этого стоит узнать, сколько мы отдыхаем в сентябре и какие государственные и профессиональные прахдники будем отмечать. Об этом всем – читайте в материале Ivona.

Выходные в сентябре 2021 года в Украине

В сентябре 2021 года в Украине не отмечаются государственные и крупные религиозные праздники, которые могли бы подарить украинцам дополнительный выходной. Поэтому в сентябре 2021 будет 8 выходных – в выходные дни, а работать – 22 дня.

Выходные в сентябре 2021: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 сентября.

Праздники в сентябре 2021: полный список

А вот государственных, профессиональных и международных праздников в сентябре 2021 будет немало. Мы публикуем полный перечень праздников сентября, чтобы вы знали, когда поздравлять друзей и близких.

1 сентября — День знаний

2 сентября — День нотариата

8 сентября — Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов

9 сентября — День дизайнера-графика

11 сентября — День программиста и День физкультуры и спорта

15 сентября — День HR-менеджера и Международный день демократии

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя

18 сентября — День фармацевта

19 сентября — Международный день работника леса

21 сентября — Международный день мира

22 сентября — День партизанской славы

27 сентября — Всемирный день туризма

30 сентября — Международный день переводчика и День библиотек

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