Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: когда отдыхаем
В последний день длительных выходных августа предлагаем начать планировать отдых в сентябре 2021. Для этого стоит узнать, сколько мы отдыхаем в сентябре и какие государственные и профессиональные прахдники будем отмечать. Об этом всем – читайте в материале Ivona.
Выходные в сентябре 2021 года в Украине
В сентябре 2021 года в Украине не отмечаются государственные и крупные религиозные праздники, которые могли бы подарить украинцам дополнительный выходной. Поэтому в сентябре 2021 будет 8 выходных – в выходные дни, а работать – 22 дня.
Выходные в сентябре 2021: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 сентября.
Праздники в сентябре 2021: полный список
А вот государственных, профессиональных и международных праздников в сентябре 2021 будет немало. Мы публикуем полный перечень праздников сентября, чтобы вы знали, когда поздравлять друзей и близких.
1 сентября — День знаний
2 сентября — День нотариата
8 сентября — Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов
9 сентября — День дизайнера-графика
11 сентября — День программиста и День физкультуры и спорта
15 сентября — День HR-менеджера и Международный день демократии
16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
18 сентября — День фармацевта
19 сентября — Международный день работника леса
21 сентября — Международный день мира
22 сентября — День партизанской славы
27 сентября — Всемирный день туризма
30 сентября — Международный день переводчика и День библиотек
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