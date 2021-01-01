Ко Дню Независимости: на Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
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Вчера, 20 августа в столичном парке Спивоче открылась летняя выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко», которая посвящена юбилею Независимости Украины. Парк украсили более 300 тысяч летних цветов, из которых были созданы уникальные картины и 3d композиции по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко. Мифические звери, диковинные птицы, украинские пейзажи, живые фигуры и картины из цветов - все это можно увидеть на выставке в современной интерпретации.
Отдельной изюминкой стали масштабные фигуры украинок в национальных костюмах, которые танцуют и двигаются с помощью специальной аниматроники. По словам организаторов, творчество известной художницы не случайно выбрали за основу выставки:
«Нам важно было не просто подготовить интересный проект, но и внести свой вклад в популяризацию украинского искусства. Выбирая тему для выставки, мы перебрали множество вариантов -наша страна может похвастаться богатством национальных символов и творческих людей. Но знаковым представителем народного творчества была и остается Мария Примаченко, поэтому свои композиции мы создавали вдохновляясь ее работами», - рассказал организатор выставки Денис Погорелко.
- Когда: 20.08- 19.09
- Где: ул. Лаврская,31
- Вход: платный
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