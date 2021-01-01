Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ко Дню Независимости: на Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»

Выставка продлится до 19 сентября. Приобрести билеты можно на официальном сайте парка Спивоче или в кассе у Центрального входа.
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
Пресс-служба

Читай также: Афиша на День Независимости: как провести досуг

Вчера, 20 августа в столичном парке Спивоче открылась летняя выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко», которая посвящена юбилею Независимости Украины. Парк украсили более 300 тысяч летних цветов, из которых были созданы уникальные картины и 3d композиции по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко. Мифические звери, диковинные птицы, украинские пейзажи, живые фигуры и картины из цветов - все это можно увидеть на выставке в современной интерпретации.

На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
Пресс-служба
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
Пресс-служба
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
Пресс-служба

Отдельной изюминкой стали масштабные фигуры украинок в национальных костюмах, которые танцуют и двигаются с помощью специальной аниматроники. По словам организаторов, творчество известной художницы не случайно выбрали за основу выставки:

«Нам важно было не просто подготовить интересный проект, но и внести свой вклад в популяризацию украинского искусства. Выбирая тему для выставки, мы перебрали множество вариантов -наша страна может похвастаться богатством национальных символов и творческих людей. Но знаковым представителем народного творчества была и остается Мария Примаченко, поэтому свои композиции мы создавали вдохновляясь ее работами», - рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
На Спивочем открылась выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко»
Пресс-служба

  • Когда: 20.08- 19.09
  • Где: ул. Лаврская,31
  • Вход: платный

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь