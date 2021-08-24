Ко Дню Независимости: желто-голубым засияли водопады Ниагары и Бурдж Халифа

Украину с юбилеем поздравили в разных уголках мира.

Вчера, 24 августа, Украина отметила 30-й День Независимости. К юбилею во многих городах Украины прошли торжественные мероприятия. В этом году с Днем Независимости Украину поздравили и в отдаленных странах, подсветив известные природные и архитектурные достопримечательности.

Бурдж Халифа в Дубае

Самый высокий небоскреб мира засиял цветами украинского флага.

«Сегодня ночью Бурдж Халифа празднует День Независимости Украины и желает ее народу процветания и мира», — идет речь в посте в Twitter.

Подсветить Бурдж Халифа желто-голубыми цветами предложила украинская община в Объединенных Арабских Эмиратах, а местные власти поддержали инициативу.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021

Главный мост Черногории

Мост Миллениум – главный мост в Черногории, который соединяет берега реки Морача в Подгорице тоже засиял желто-голубым. Об этом сообщили на странице Посольства Украины в Черногории.

«Главный мост Черногории, Millennium, сегодня в сине-желтых цветах. С праздником Независимости», - отмечается в сообщении.

Ниагарский водопад

Ниагарский водопад также украсили желто-голубой подсветкой. Акцию на водопаде инициировало Посольство Украины в Канаде.

«Сегодня Ниагарский водопад в сине-желтом цвете. С днем рождения, Украина!», - сообщается в подписи к видео.

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