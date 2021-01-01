Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лучшие фото мира: ТОП-5 снимков Earth Photo – 2021

Комментариев: 0
Какие снимки поразили международное жюри?

Фото
Фото "Лес как сад"
ROBERTO BUENO

Лучшие фото планеты выбрали жюри конкурса Earth Photo – 2021. Снимки и видео оценивались в шести категориях Лесным хозяйством Англии и Королевским географическим товариществом. Цель конкурса Earth Photo показать лучшее в экологических визуальных медиа и побудить к обсуждению мира и его обитателей.

Победителем Earth Photo – 2021 стал триптих Рози Халлам «Право на образование». На снимке изображена девочка Селамау, которая первая из своей семьи продолжает обучение после начальной школы, а ее родители были лишены такого права.

Триптих «Право на образование»
Триптих «Право на образование»
ROSIE HALLAM

В номинации «Места» лучшим признано фото со скалой Хоуф-Доум в Йосемити. Интересно, что из-за пандемии фотограф не смог поехать в США, поэтому создал 3-D макет у себя дома.

Фото со скалой Хоуф-Доум в Йосемити
Фото со скалой Хоуф-Доум в Йосемити
EDWARD BATEMAN

В номинации «Природа» лучшим стало фото «Голубой бассейн» с геотермальным источником в Исландии.

Голубой бассейн
Голубой бассейн
MARKUS VAN HAUTEN

В номинации «Леса, которые меняются» победил снимок «Лес как сад».

Фото
Фото "Лес как сад"
ROBERTO BUENO

В номинации «Климат изменений» победила серия фото, сделанных в Гане, на которых изображены портреты людей, которые пострадали от эрозии побережья в Западной Африке.

Проект
Проект "Море двигает нас"
ANTONIO PEREZ
 
Проект
Проект "Море двигает нас"
ANTONIO PEREZ

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: фото, лучшие фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь