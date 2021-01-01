Лучшие фото мира: ТОП-5 снимков Earth Photo – 2021

Какие снимки поразили международное жюри?

Фото "Лес как сад" ROBERTO BUENO

Лучшие фото планеты выбрали жюри конкурса Earth Photo – 2021. Снимки и видео оценивались в шести категориях Лесным хозяйством Англии и Королевским географическим товариществом. Цель конкурса Earth Photo показать лучшее в экологических визуальных медиа и побудить к обсуждению мира и его обитателей.

Победителем Earth Photo – 2021 стал триптих Рози Халлам «Право на образование». На снимке изображена девочка Селамау, которая первая из своей семьи продолжает обучение после начальной школы, а ее родители были лишены такого права.

Триптих «Право на образование» ROSIE HALLAM

В номинации «Места» лучшим признано фото со скалой Хоуф-Доум в Йосемити. Интересно, что из-за пандемии фотограф не смог поехать в США, поэтому создал 3-D макет у себя дома.

Фото со скалой Хоуф-Доум в Йосемити EDWARD BATEMAN

В номинации «Природа» лучшим стало фото «Голубой бассейн» с геотермальным источником в Исландии.

Голубой бассейн MARKUS VAN HAUTEN

В номинации «Леса, которые меняются» победил снимок «Лес как сад».

Фото "Лес как сад" ROBERTO BUENO

В номинации «Климат изменений» победила серия фото, сделанных в Гане, на которых изображены портреты людей, которые пострадали от эрозии побережья в Западной Африке.

Проект "Море двигает нас" ANTONIO PEREZ

Проект "Море двигает нас" ANTONIO PEREZ

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