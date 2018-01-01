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Куда поехать на День Независимости Украины: 5 направлений

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Юбилейный День Независимости Украины предлагаем провести интересно и активно.

Куда поехать на День Независимости Украины: Львов
Куда поехать на День Независимости Украины: Львов
depositphotos.com

День Независимости Украины – государственный праздник, на который будут дополнительные выходные. Их мы предлагаем использовать с пользой и провести вне дома. Ivona решила рассказать, куда поехать на День Независимости Украины и какие интересные тематические места стоит посетить.

Куда поехать на День Независимости Украины: 5 направлений
Куда поехать на День Независимости Украины: Говерла
Куда поехать на День Независимости Украины: Говерла
depositphotos.com

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Карпаты

Многие украинцы считают символичным именно в День Независимости Украины покорить самую высокую гору страны – Говерлу. Действительно, это пример отличного активного тура на праздники. Высота Говерлы 2061 метр. Существует несколько путей подъема на гору в зависимости от сложности.

Гетьманские столицы
Куда поехать на День Независимости Украины: Батурин
Куда поехать на День Независимости Украины: Батурин
depositphotos.com

В Украине до наших дней дошли три гетьманские столицы. Это Батурин, Чигирин и Глухов. В XVII – XVIII веке они были центрами нашей страны, хотя сейчас это небольшие провинциальные городки. В Батурине и Чигирине восстановили здания периода Гетьманщины, так что вы сможете проникнуться историей и узнать много нового о тех временах.

Запорожье
Куда поехать на День Независимости Украины: остро Хортица
Куда поехать на День Независимости Украины: остро Хортица
depositphotos.com

Еще одно направление, которое входит в список патриотических туров – это Запорожье. А все потому, что здесь находится остров Хортица – «колыбель» украинского казачества. На Хортице восстановлена Сечь, там вы можете познакомиться с бытом казаков, посмотреть выступления конного театра. Кстати, Хортица интересна не только с позиции казачества, здесь уникальная природа, животные и есть даже мистические места.

Полтавщина

Этот регион интересен тоже с нескольких позиций. В преддверии Дня Независимости в Великих Сорочинцах состоится известная Сорочинская ярмарка. В Опошне – столице гончарства можно ознакомиться с работами местных умельцев, а также посетить Музей сваренного борща. Ценителям творчества великого мистика стоит посетить Диканьку и Гоголево. А тем, кто не хочет никуда выезжать из Полтавы – насладиться прогулками по областному центру.

Львов
Куда поехать на День Независимости Украины: Львов
Куда поехать на День Независимости Украины: Львов
depositphotos.com

Согласно народной традиции, многие украинцы на День Независимости едут в Киев, а киевляне во Львов. Провести четыре выходных в конце августа во Львове – отличная идея, но учтите, что так подумают многие туристы. Старинные улочки города Льва, многочисленные кофейни и рестораны ждут посетителей. В эти дни можно гулять по Львову или же отправиться в путешествие по замкам региона. Самые интересные замки Львовщины находятся в Олеськове, Подгорицах, Свирже и Золочеве.

Автор: Ксения Бреславская

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Теги: куда поехать в Украине, День Независимости
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Источник: ivonа bigmir)net

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