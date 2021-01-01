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Куда могут путешествовать вакцинированные украинцы: открытые страны Европы

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Если вы сделали прививку, для вас открыты 23 страны Европы.
Куда могут путешествовать вакцинированные украинцы: открытые страны Европы
Куда могут путешествовать вакцинированные украинцы: открытые страны Европы
depositphotos.com

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, куда могут путешествовать вакцинированные украинцы. Полный список стран, при въезде в которые достаточно показать распечатанный сертификат о полном курсе вакцинации обнародовали на странице Helsi в Facebook.

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Куда могут поехать вакцинированные Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca:

  • Франция
  • Испания
  • Швеция
  • Германия
  • Финляндия
  • Италия
  • Румыния
  • Греция
  • Болгария
  • Австрия
  • Сербия
  • Грузия
  • Литва
  • Латвия
  • Хорватия
  • Босния и Герцеговина
  • Словакия
  • Швейцария
  • Молдавия
  • Турция
  • Словения
  • Черногория
  • Люксембург

Если вы завершили курс вакцинации CoronaVac от Sinovac вы можете путешествовать во все выше перечисленные страны за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

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Теги: путешествия, ЕС, куда поехать в Европе
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Источник: ivonа bigmir)net

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