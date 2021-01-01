Куда могут путешествовать вакцинированные украинцы: открытые страны Европы
Если вы сделали прививку, для вас открыты 23 страны Европы.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, куда могут путешествовать вакцинированные украинцы. Полный список стран, при въезде в которые достаточно показать распечатанный сертификат о полном курсе вакцинации обнародовали на странице Helsi в Facebook.
Читай также: Отдых без детей: почему это стоит попробовать каждой
Куда могут поехать вакцинированные Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca:
- Франция
- Испания
- Швеция
- Германия
- Финляндия
- Италия
- Румыния
- Греция
- Болгария
- Австрия
- Сербия
- Грузия
- Литва
- Латвия
- Хорватия
- Босния и Герцеговина
- Словакия
- Швейцария
- Молдавия
- Турция
- Словения
- Черногория
- Люксембург
Если вы завершили курс вакцинации CoronaVac от Sinovac вы можете путешествовать во все выше перечисленные страны за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Уличная еда в Стамбуле: что обязательно стоит попробовать в Турции
- Без вакцины: какие страны ЕС открыты для украинцев
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил