Куда могут путешествовать вакцинированные украинцы: открытые страны Европы

Если вы сделали прививку, для вас открыты 23 страны Европы.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, куда могут путешествовать вакцинированные украинцы. Полный список стран, при въезде в которые достаточно показать распечатанный сертификат о полном курсе вакцинации обнародовали на странице Helsi в Facebook.

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Куда могут поехать вакцинированные Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca:

Франция

Испания

Швеция

Германия

Финляндия

Италия

Румыния

Греция

Болгария

Австрия

Сербия

Грузия

Литва

Латвия

Хорватия

Босния и Герцеговина

Словакия

Швейцария

Молдавия

Турция

Словения

Черногория

Люксембург

Если вы завершили курс вакцинации CoronaVac от Sinovac вы можете путешествовать во все выше перечисленные страны за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

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