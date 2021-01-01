Без вакцины: какие страны ЕС открыты для украинцев

Безвиз возвращается и многие страны начинают пускать украинских туристов.

Лето – лучшее время для путешествий. Этому способствуют отпуска и, конечно, теплая погода. Полученным еще в 2017 году безвизом с ЕС украинцы практически не могли пользоваться больше года. Но теперь, после внесения Евросоюзом Украины в «зеленый» список стран, многие европейские государства прислушались к рекомендациям и открываются для украинцев. Мы собрали список стран, которые уже открыты для украинцев. Куда можно поехать летом 2021 и какие условия для въезда выполнить – читайте в нашем материале.

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Куда поехать летом 2021: какие страны ЕС открыты для украинцев

Дания. Для поездки в Данию украинцам нужно сделать ПЦР-тест и негативный результат предъявить на въезде. По прибытию нужно сделать еще один тест. Его, кстати, можно сдать прямо в аэропорту и бесплатно.

Какие страны ЕС открыты для украинцев в 2021: Дания depositphotos.com

Германия. С 18 июля украинцы могут путешествовать и в Германию. На въезде нужно предъявить один из трех документов: отрицательный результат теста на коронавирус, документ о завершении вакцинации одной из утвержденных в ЕС вакцин или позитивный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем 28 дней назад и не позднее, чем 6 месяцев.

С 18 июля украинцы могут путешествовать и в Германию. На въезде нужно предъявить один из трех документов: отрицательный результат теста на коронавирус, документ о завершении вакцинации одной из утвержденных в ЕС вакцин или позитивный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем 28 дней назад и не позднее, чем 6 месяцев. Бельгия. Для путешествия в Бельгию нужно предъявить сертификат о вакцинации или сертификат, подтверждающий перенесение болезни за последние 180 дней или негативный ПЦР-тест. Также за 48 часов до путешествия нужно заполнить PLF-форму.

Для путешествия в Бельгию нужно предъявить сертификат о вакцинации или сертификат, подтверждающий перенесение болезни за последние 180 дней или негативный ПЦР-тест. Также за 48 часов до путешествия нужно заполнить PLF-форму. Латвия. На въезде в Латвию нужно предъявить один из следующих документов: СОVID-сертификат о вакцинации утвержденными в ЕС вакцинами, свидетельство о том, что человек переболел COVID-19 или негативный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа) или антиген-теста (за 24 часа до въезда). По прибытию нужно сделать еще один ПЦР-тест.

На въезде в Латвию нужно предъявить один из следующих документов: СОVID-сертификат о вакцинации утвержденными в ЕС вакцинами, свидетельство о том, что человек переболел COVID-19 или негативный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа) или антиген-теста (за 24 часа до въезда). По прибытию нужно сделать еще один ПЦР-тест. Эстония. Украинцы могут въезжать в страну с любыми целями. При въезде в Эстонию необходимо заполнить коронавирусную декларацию.

Украинцы могут въезжать в страну с любыми целями. При въезде в Эстонию необходимо заполнить коронавирусную декларацию. Финляндия. С 26 июля въехать в Финляндию могут украинцы, привитые индийской и китайской вакцинами, которые не признаны ЕС.

С 26 июля въехать в Финляндию могут украинцы, привитые индийской и китайской вакцинами, которые не признаны ЕС. Словакия. Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, могут въезжать в Словакию. Невакцинированным придется проходить самоизоляцию.

Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, могут въезжать в Словакию. Невакцинированным придется проходить самоизоляцию. Нидерланды. С 22 июля эта страна принимает всех украинцев и даже тех, которые не прошли вакцинацию. Перед полетом авиакомпании будут просить пассажиров заполнить специальную форму о состоянии здоровья.

Какие страны ЕС открыты для украинцев в 2021: Швеция depositphotos

Швеция. С 26 июля украинцев будет принимать и Швеция. На въезде в страну нужно предъявить или негативный результат ПЦР-теста на коронавирус или COVID-сертификат (правда, в Швеции сейчас признаются только выданные в ЕС сертификаты).

С 26 июля украинцев будет принимать и Швеция. На въезде в страну нужно предъявить или негативный результат ПЦР-теста на коронавирус или COVID-сертификат (правда, в Швеции сейчас признаются только выданные в ЕС сертификаты). Франция. На въезде во Францию стоит предъявить один из следующих документов: документ о завершении курса вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, тест на антитела, сделанный не ранее чем за 24 часа.

Автор: Ксения Бреславская

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