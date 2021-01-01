Отдых без детей: почему это нужно делать каждой

Можно быть любящей, заботливой мамой и находить время на себя.

Мама – это работа, 24/7, без больничных и отпусков, внушали нам с детства. Стоп, или все же с отпусками и маленьким выходными радостями? Сегодня отдых без детей не редкость для современных мам, все больше девушек не прочь отдохнуть не только от офисов и дедлайнов, но и от своих любимых чад. Ivona поговорила с мамами, которые практикуют отдых без детей и с психологом, на сколько позволительно маме уходить в отпускной «загул» и что делать, если гложет чувство вины перед ребенком.

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Отдых без детей: истории мам

Оксана Половина, мама двух сыновей-подростков Оксана Половина, мама двух сыновей-подростков личный архив

Я очень люблю путешествовать, к тому же, предпочитаю тюленьему отдыху динамический. И так сложилось, что все мое семейство страшные домоседы – и муж, и оба сына. Поначалу, слушая «зачем лететь самолетом, потратить кучу денег, чтобы 15 минут постоять под костелом», пыталась всех убедить, что поездки – это здорово. Лет шесть я брала на себя организацию различных семейных вылазок, в которых, конечно же, были прекрасные моменты, приводящие домочадцев в восторг. Но у меня все эти сборы, уговоры и т.д. забирали уйму энергии, иногда возникали обиды – «я столько делаю, а воспринимают, как должное и не ценят». Но сама путешествовать как-то не решалась. Затем на одной из работ у меня начались командировки и различные поездки, да и дети подросли. «Зачем загонять палкой в рай», – подумала я и теперь путешествую одна. А мое мужское семейство радуется очередному собранному компьютеру. Каждому свое.

Татьяна Шагинян, мама 14-летней дочери Татьяна Шагинян, мама 14-летней дочери личный архив

Счастливая, отдохнувшая и наполненная новыми знаниями мама нужна каждому ребенку. А вот ноющее на экскурсиях, непонимающее ранних подъемов и поздних прогулок чадо в отпуске нужно далеко не каждой маме. Особенно прогрессивной, работающей маме, которой ребенок должен гордиться, а не вить веревки своими «хочу». Понимая это, часть отпуска я оставляю для себя, открывая новые страны или уходя в глубокий дауншифтинг на даче, где нет никаких развлечений кроме книг. Возвращаясь из «индивидуального» отпуска, я привожу подарки, впечатления и, конечно, себя для соскучившейся и понявшей ценность мамы дочери. В выигрыше все – я, отдохнувшая, дочь – соскучившаяся и муж, который видит своих любимых девочек счастливыми.

Отдых без детей: комментарий психолога

Психолог Елена Ермоленко рассказала, почему мамам нужно позволять себе отдых без детей и как часто это стоит делать.

Психолог Елена Ермоленко личный архив

Ездить в отпуск без детей — это нормально и полезно не только для мамы, но и для ребёнка. Во-первых, для мамы очень важно вовремя отдыхать и восполнять свой ресурс, чтобы было чем делиться и что отдавать детям.

Мамам тоже нужен отпуск по уходу за «своим внутренним ребёнком».

Во-вторых, отпуск без детей – это смена «ролей». Побыть не только в роли «мамы». Но еще и в роли «женщины», у которой есть время для себя, своих желаний, посиделок с подружками за бокалом игристого, время нарядиться в красивые платья, танцевать, флиртовать. Или хотя бы выспаться сколько хочешь, почитать книгу, полежать на шезлонге в тишине без необходимости стоять у плиты, бегать с пылесосом, утюгом в перерывах между детсадом, школой, уроками, секциями, подгузниками, магазинами.

Ну и в-третьих, для супругов отдых без детей – это прекрасная возможность вернуть себя друг другу, снова побыть мужчиной и женщиной, влюбленной парой. А не только мамочкой и папочкой. Даже если не получается уехать далеко и надолго вдвоём, старайтесь почаще выходить на свидания, в кафе, в кино, в гости.

Часто слышу, как женщины жалуются и чувствуют вину за то, что сами едут развлекаться, а детки в это время будут скучать, страдать и плакать, они ведь тоже хотят на море.

В этом случае я рекомендую – организуйте вашим детям увлекательное времяпровождение на время вашего отпуска. Например, поездка в лагерь активного отдыха, в гости или пожить под присмотром взрослых, с которыми им комфортно. А может и побыть самостоятельными, если дети достаточно взрослые. Сообщите детям куда они поедут, на какой период и как увлекательно проведут время, пока вы поедете в другое место. Задача - заинтересовать ребёнка.

Длительность отпуска без детей имеет значение, но побыть вдвоём родителям или отдохнуть маме без детей 1-2 раза в год хотя бы неделю можно и нужно. Пусть это будет «репетицией» сепарации для деток и вашей жизни без них. Ведь дети – это гости в нашем доме. Они вырастают и вылетают из семейного гнезда вить свои гнёзда и жить своей жизнью. А у вас должна быть своя.

Я часто говорю женщинам на консультации: «Если хочешь, чтобы твои дети были счастливы - покажи им на своём примере как быть счастливой».

Если с детьми выстроены доверительные и эмоционально близкие отношения, а не только функциональная забота, кормёжка и проверка уроков, то ваш отъезд не травмирует их психику, а наоборот позволит увидеть в вас не обслуживающий персонал, а человека, женщину со своими желаниями и потребностью отдохнуть и расслабиться. Позволит увидеть родителей как пару - мужчину и женщину.

Если переживания «как же дети без меня?» и чувство вины одолевает слишком сильно, пора на консультацию к психологу. Ведь на ваше восприятие могут влиять ваши детские травмы преждевременной или вынужденной разлуки с мамой в младенчестве. И ваши детские страдания, не имеющие отношения к вашим детям. Психолог поможет также разобраться чрезмерной материнской тревогой, желанием всё и всех контролировать.

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