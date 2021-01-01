Бархатный сезон: куда поехать в августе-сентябре 2021

Лучшие места для отдыха в конце лета и начале осени.

Отдых в Украине в августе-сентябре 2021: Азовское море depositphotos.com

Если вы хотите отдохнуть этим летом, с планирование отпуска стоит поторопиться. Летний отпуск в Украине можно организовать вплоть до середины сентября, не зря это время называют бархатным сезоном. Мы собрали лучшие места в Украине для отдыха в августе-сентябре.

Куда поехать в Украине в августе-сентябре

Отдых в Украине в августе-сентябре 2021: Шацкие озера depositphotos.com

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Шацкие озера

Волынская область – отличное место для отдыха и релакса. Особой популярности на Волыни пользуются Шацкие озера. Шацкие озера – это группа из 22 озер, самое известное – Свитязь. Отдых у Шацких озер в конце лета начале осени сможет порадовать спокойствием, ведь в это время количество туристов уменьшается, и вы сможете насладиться природой и невероятной красотой озер. Кстати, воду в озерах называют целебной, и многие утверждают, что она почище чем в некоторых водопроводах нашей страны. Помимо пляжного отдыха, можно пройтись по эко-тропинке, прокатиться на велосипеде или отправиться в лес по грибы и ягоды.

Карпаты Отдых в Украине в августе-сентябре 2021: Карпаты unsplash

Лето – отличное время для походов в горы. И хоть Карпаты невысокие горы, походы возможны даже зимой, все-таки это лучше делать летом. Во-первых, отсутствие снега упростит задачу, во-вторых, меньше одежды, ну и в-третьих, зеленые горы все же красивее белых. Помимо походов в горы в Карпатах можно найти развлечение по духу: рафтинг, джип-туры, катание на лошадях и, конечно, дегустация неподражаемой местной кухни.

Азовское море Отдых в Украине в августе-сентябре 2021: Азовское море depositphotos.com

Если вы хотите насладиться морскими пейзажами и порелаксировать, отправляйтесь на Азовское море. К концу августа местные курорты пустеют, поэтому вам никто не помешает побыть наедине с собой и водной стихией. Для бюджетного отдыха выбирайте курорты Донецкой области: Мелекино, Белосарайская коса, Юрьевка, Урзуф, Ялта и другие. Здесь можно отлично провести время и насладиться отдыхом.

Полтавщина Отдых в Украине в августе-сентябре 2021: Фестивали Полтавщины depositphotos.com

Если для вас отдых в августе-сентябре – это не только релакс на природе, но и экскурсии, фестивали и новые навыки – выбирайте Полтавщину. В августе в Полтавской области состоится множество колоритных фестивалей: Сорочинская ярмарка 2021 (17-22 августа в селе Великие Сорочинцы), «Борщик у глиняному горщику» (14 августа) и «Опошня Слива Фест» (4-5 сентября). Если о первом фестивале все знают еще с произведения Гоголя, то двух других расскажем по подробнее. Итак, на фестивале «Борщик у глиняному горщику» хозяйки из 9 регионов будут готовить традиционные и авторские борщи, а в начале сентября в Опошне пройдет еще один гастрономический фестиваль «Опошня Слива Фест», на котором выступят кулинарные гуру, которые занимаются возрождением национальных блюд.

Черное море Отдых в Украине в августе-сентябре 2021: Черное море, Одесса unsplash

Летний отдых в Украине не мыслим без Черного моря, поэтому сюда стоит отправиться в августе-сентябре. Морских курортов на черноморском побережье Украины предостаточно, поэтому вы можете подобрать место для отдыха согласно своим предпочтениям и бюджету. Помимо отдыха можно поехать на экскурсии, ведь Херсонщина, Николаевщина и Одесчина богаты историческими, природными и культурными достопримечательностями. Так, в Херсонской области можно посетить Олешковские пески и Джарылгач, в Николаевской – остров Березань, Ольвию, Кинбурнскую косу, а в Одесской – Белгород-Днестровский, Вилково и 0 км Дунайской дельты.

Автор: Ксения Бреславская

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